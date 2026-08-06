चीन-पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन! भारत ने 'अग्नि-4' मिसाइल का सफल परीक्षण किया

Agni4: मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-4' का कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया गया है. 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. इस लॉन्च से सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स की पुष्टि हुई. यह परीक्षण स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया.
अग्नि-4 मिसाइल भारत की स्वदेशी मिसाइल है, जो ठोस ईंधन से चलती है. इसमें कम दूरी से लेकर अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें शामिल हैं. इन मिसाइलों को सड़क और रेल दोनों माध्यमों से तैनात किया जा सकता है, जिससे युद्ध की स्थिति में इनके बचने और जवाबी हमला करने की क्षमता बढ़ जाती है.
अग्नि मिसाइल परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) के तहत हुई थी. इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था. तब से भारत ने अग्नि मिसाइल की कई नई सीरीज तैयार की हैं.
मिसाइल के इंजन में मौजूद ठोस ईंधन जलता है. इससे अत्यधिक गर्म गैसें बनती हैं, जो पीछे लगे नोजल से बाहर निकलती हैं.इसी प्रतिक्रिया से आगे की दिशा में जोर पैदा होता है और मिसाइल ऊपर उठती है. उड़ान भरने के लिए थ्रस्ट का मिसाइल के वजन से अधिक होना जरूरी होता है. जब पूरा ईंधन समाप्त हो जाता है तो मिसाइल अपनी अधिकतम गति हासिल कर चुकी होती है.
भारत के लिए अग्नि-4 का सफल परीक्षण ना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भारत के रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जाता है. तकरीबन 4000km की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है. इसके जरिए भारत किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी जवाब देने की क्षमता बनाए रखता है.