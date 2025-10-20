Advertisement
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान

BrahMos Missileभारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:39 PM IST
BrahMos Supersonic Cruise Missile: भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूती देते हुए आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया जिसमें मिसाइल ने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा. यह ब्रह्मोस मिसाइल का लंबी दूरी वाला नया संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता पहले के 290 किमी से बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दी गई है. परीक्षण के दौरान मिसाइल ने उन्नत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया. यह मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है और इसे भविष्य में वायु और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकेगा.

यह परीक्षण भारत की रणनीतिक मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. इससे भारतीय सेना को दूर स्थित लक्ष्यों पर तेज और सटीक हमला करने की क्षमता मिलेगी. यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण को सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण. बताया है. DRDO अधिकारियों के अनुसार, यह परीक्षण यह साबित करता है कि भारत तेजी से लॉन्ग-रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है. 

 ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निभाई थी अहम भूमिका

बता दें, मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए थे. इन हमलों में भी ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रयोग किया गया था. जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ब्रह्मोस की सटीकता की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि यह पिनपॉइंट एक्यूरेसी वाली मिसाइल है.  बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से विकसित की गई है. इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है. यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना तेज (मैक 2.8 से 3.0) चलती है और दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं देती.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

