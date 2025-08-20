5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप', वीडियो देख कांप उठेंगे दुश्मन

India successfully test fires Agni5: भारत ने दुश्मन देशों को एक और बड़ा संदेश देते हुए अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है और यह परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया.

अग्नि-5 पर क्या बोला रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय रक्षा के मुताबिक 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया गया. इस लॉन्च में सभी तकनीकी और ऑपरेशनल पैरामीटर सफलतापूर्वक परखे गए. यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया.

Agni 5 Testing Video:

अग्नि-5 से पाकिस्तान में डर

भारत की अग्नि-5 को लेकर पाकिस्तान पहले ही डरा हुआ है. SVI (Strategic Vision Institute, पाकिस्तान) ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के अग्नि-5 और अग्नि-6 जैसे परमाणु-सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता. ये मिसाइलें भारत की सबसे बड़ी मारक क्षमता वाली मिसाइलों का अहम हिस्सा हैं.

अग्नि-5 की खासियतें

अग्नि-5 मिसाइल में MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) तकनीक लगी है. इसका मतलब है कि यह एक साथ कई वारहेड लेकर अलग-अलग जगहों पर हमला कर सकती है. इसे भारत का सबसे उन्नत हथियार माना जा रहा है. वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग जैसे बड़े शहर और पूरा पाकिस्तान इन मिसाइलों की रेंज में आ सकते हैं.

बौखलाया हुआ है पाकिस्तान

SVI ने पाकिस्तान सरकार और सेना को आगाह किया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह ऐसे कदम न उठाए जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बिगाड़ सकते हैं. संस्था ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीतियों से बचना चाहिए और विवादों को बातचीत व कूटनीति से हल करना चाहिए.