QRSAM: अब दुश्मन का बचना होगा नामुमकिन, टारगेट को खोजकर मिनटों में तबाह कर देगी ये मिसाइल

Quick Reaction Surface to Air Missile: भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा में स्थित चांदीपुर आईटीआर रेंच से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम (QRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि भारतीय सेना ने टेस्ट के हिस्से के रूप में फ्लाइट टेस्ट किए गए और इस दौरान कई तरह की परिस्थितियों के तहत, लॉन्ग रेंज मीडियम अल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड मैनुवरिंग टारगेट, लो राडार सिग्नेचर, क्रॉसिंग टारगेट्स और दो मिसाइलों को एक के एक बाद दागकर टारगेट के बचने और खत्म होने का रिव्यू किया गया है.

टेस्ट में खरी उतरी मिसाइल

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण को दिन और रात दोनों परिस्थितियों में किया गया. परीक्षण के दौरान सभी मानकों को पूरा किया और मिसाइल के वॉरहेड चेन की भी जांच की गई.आईटीआर द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम (ईओटीएस) जैसे कई रेंज उपकरणों की भी जांच की ताकि यह पता चल सके कि ये सभी मिसाइल और दुश्मन के टारगेट को सही से ट्रैक कर रहे हैं या नहीं. सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं. डीआरडीओ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लॉन्च में हिस्सा लिया.

