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Hindi Newsदेशआ गया दुश्मनों का काल... 100 किलोमीटर की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ वायु अस्त्र-1 का सफल परीक्षण; जानें इस स्वदेशी ड्रोन की खासियत?

आ गया दुश्मनों का काल... 100 किलोमीटर की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण; जानें इस स्वदेशी ड्रोन की खासियत?

Vayu Astra Drone Successful Testing: भारत ने डिफेंस में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण किया. इस कामिकाजे ड्रोन की टेस्टिंग राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में की गई.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 22, 2026, 11:37 AM IST
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आ गया दुश्मनों का काल... 100 किलोमीटर की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण; जानें इस स्वदेशी ड्रोन की खासियत?

Vayu Astra Successful Testing: डिफेंस सेक्टर में भारत लगातार बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है. वहीं अब पुणे स्थित डिफेंस कंपनी 'नाइब लिमिटेड' (NIBE Limited) ने ने अपने इंडीजीनस लोइटरिंग म्यूनिशन 'वायु अस्त्र-1' की टेक्निकल टेस्टिंग पूरी कर ली है. बता दें कि आम भाषा में 'वायु अस्त्र-1' को  कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है. यह तकनीकी परीक्षण भारतीय सेना की 100 किलोमीटर वाली दूरी की लॉन्ग रेंज फायरपावर वाली जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में किया गया.          

ड्रोन का सफल परीक्षण 

कंपनी के मुताबिक, इस तकनीकी परीक्षण में ट्रायल के लिए ड्रोन में 10 किलो का वॉरहेड लगाया गया. परीक्षण के दौरान ही सिस्टम ने 1 हीर बारें 100 किलोमीटर स्थित अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया. बता दें कि वायु अस्त्र-1' से निशाने की चूक की गुंजाइश 1 मीटर से भी कम कही रही. इससे इसकी अचूक मारक क्षमता का साफ पता चलता है.

परीक्षण के दौरान इस घातक हथियार ने मिशन को बीच में रोकने, वापस हमला करने और वापस घूमकर हमला करने की अपनी जबरदस्त क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया.     

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टारगेट पर सटीक हमला 

परीक्षण को लेकर NIBE ने अपने बयान में कहा कि पोखरण में 18-19 अप्रैल 2026 को और जोशीमठ (मलारी) में 26-27 अप्रैल 2026 को प्रदर्शन किए गए. इस दौरान 'वायु अस्त्र-1' लोइटरिंग मुनिशन ने राजस्थान के पोखरण में 10 किलो के वारहेड के साथ सफलतापूर्वक अपना पहला NCNC प्रदर्शन पूरा किया. डिफेंस फर्म के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम ने एक ही बार में 100 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर सटीक हमला किया.   

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 एंटी-आर्मर स्ट्राइक का सफल परीक्षण 

इसके अलावा 'एंटी-आर्मर स्ट्राइक' का भी सफल परीक्षण किया. इसे सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है. इस आत्मघाती ड्रोन ने रात के घने अंधेरे में इन्फ्रारेड कैमरे की मदद से सफल ऑपरेशन किया, जिसमें 2 मीटर से कम की सटीक दूरी के अंदर अपने टारगेट को तबाह किया गया. NIBE ने एक और बड़ा तकनीकी प्रदर्शन करते हुए 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक फॉरवर्ड कंट्रोल स्टेशन को ड्रोन का कंट्रोल भेजा. उत्तराखंड स्थित जोशीमठ में हुए इस परीक्षण में ड्रोन की सहनशक्ति को परखा गया. 'वायु अस्त्र-1' ने इस बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्र में 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 90 मिनट से भी ज्यादा समय तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड दर्ज किया.     

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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