/समंदर के बीच भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी जहाज, विदेश मंत्रालय ने PAK के हाई कमिश्नर को किया तलब

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसकी वजह इस्लामाबाद द्वारा भारत में सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना है. आज़ादी के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हुए हैं और वे कई बार टकराव के करीब पहुंचे हैं, और उनकी नौसेनाएं अक्सर अरब सागर में काम करती हैं. 1991 के समझौते जैसे विश्वास बहाली के उपाय सैन्य इकाइयों के बीच अनजाने में होने वाले टकराव के जोखिम को कम करने के लिए बनाए गए थे.