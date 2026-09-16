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समंदर के बीच भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी जहाज, विदेश मंत्रालय ने PAK के हाई कमिश्नर को किया तलब

समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज की भारतीय युद्धपोत से टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के सीनियर राजनयिक को तलब किया. नई दिल्ली ने इस्लामाबाद में भारत के राजदूत को निर्देश दिया कि वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराएं.

Written BySiddhant SibbalEdited Byabhinav tripathi
Published: Sep 16, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:20 PM IST
समंदर के बीच भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी जहाज, विदेश मंत्रालय ने PAK के हाई कमिश्नर को किया तलब
Image Credit: बीच समंदर में भारतीय युद्धपोत से पाकिस्तानी जहाज टकरा गया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी जहाज, MEA ने PAK के हाई कमिश्नर को किया तलब
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