जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब, 20 मिनट चली बातचीत

बांग्लादेश के नेता लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं. हाल ही में नॉर्थ के 7 राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी देने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:16 PM IST
बांग्लादेश में मौजूद भारत के उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है. विदेश मंत्रालय की तरफ से कदम तब उठाया गया, जब ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग को धमकी दी गई. हाल ही में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्लाह के जरिए भारत विरोधी बयानबाजी की गई थी. 

सेवन सिस्टर्स को अलग करने की धमकी

NCP नेता अब्दुल्ला ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश अस्थिरता आती है तो वे 'सेवन सिस्टर्स' (नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य) को अलग-अलग थलग कर देंगे और पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को पनाह दे देंगे. अब्दुल्ला की इस तरह की बयानबाजी के भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए उच्चायुक्त को तलब कर लिया है. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात 20 मिनट तक चली.

युवा आबादी पर फोकस

इससे पहले भारत के दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया गया. हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्ला ने बांग्लादेश के लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने की बांग्लादेश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और देश की युवा आबादी पर फोकस किया.

'हमारी आबादी बहुत युवा है'

हमीदुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी फायदेमंद संबंध हैं, जिसमें खुशहाली, शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उन्होंने दोनों देशों की आपसी निर्भरता पर ध्यान दिया और उनकी साझेदारी के महत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,'पूरा बांग्लादेश और हम सभी, अपने लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी आबादी बहुत युवा है. हमारा मानना ​​है कि भारत के साथ हमारे संबंध हमारे साझा हित में हैं. हमारी आपसी निर्भरता है.

विदेश मंत्री ने दी मुबारकबाद

इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को अपनी शुभकामनाएं दीं. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,'विजय दिवस पर विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन, अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं.' बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मुक्ति युद्ध की 54वीं वर्षगांठ पर आठ बहादुर मुक्ति योद्धा और बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी 14 दिसंबर 2025 को कोलकाता में विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे. इसी तरह, आठ भारतीय युद्ध दिग्गज और भारतीय सशस्त्र बलों के दो सेवारत अधिकारी 15 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

