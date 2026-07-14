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एक्शन में MEA: मोम्बासा टैंकर पर भारतीय नागरिक की मौत पर भड़का भारत, ईरानी डिप्टी एंबेसडर को किया तलब

Hormuz Strait Attack: होर्मुज स्ट्रेट में यूएई के तेल टैंकरों पर ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत और 6 के घायल होने के बाद भारत ने ईरान के डिप्टी एंबेसडर को तलब कर नागरिकों की सुरक्षा पर कड़ा विरोध जताया है.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:51 AM IST
एक्शन में MEA: मोम्बासा टैंकर पर भारतीय नागरिक की मौत पर भड़का भारत, ईरानी डिप्टी एंबेसडर को किया तलब
Image Credit: Hormuz Strait Attack

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