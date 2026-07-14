/एक्शन में MEA: मोम्बासा टैंकर पर भारतीय नागरिक की मौत पर भड़का भारत, ईरानी डिप्टी एंबेसडर को किया तलब

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को दुनिया की तेल लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग पांचवां (20%) समुद्री तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. शिपिंग एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कमर्शियल जहाजों पर ईरान के इस नए हमले के बाद समुद्री जहाजों के इंश्योरेंस की लागत (Insurance Cost) आसमान छू सकती है. अगर तनाव और बढ़ा, तो मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर एक लंबा और खर्चीला रास्ता तय करना पड़ेगा. लाल सागर (Red Sea) संकट के बाद इस नए विवाद से दुनिया भर में सप्लाई चेन ठप हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.