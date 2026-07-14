/एक्शन में MEA: मोम्बासा टैंकर पर भारतीय नागरिक की मौत पर भड़का भारत, ईरानी डिप्टी एंबेसडर को किया तलब

Iran Summoned By India: ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय (MEA) ने आज कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के डिप्टी एंबेसडर और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCM) मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब किया.
साउथ ब्लॉक में हुई इस बेहद गंभीर और आपातकालीन बैठक में भारतीय अधिकारियों ने खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में काम करने वाले अपने बड़े समुद्री समुदाय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और तीखी नाराजगी जताई. बैठक खत्म होने के बाद ईरानी राजनयिक बिना मीडिया से बात किए विदेश मंत्रालय से रवाना हो गए.
Iran Deputy Ambassador leaves the Indian foreign ministry Headquarters after the summoning.
India had summoned the diplomat after one Indian seafarer died off Oman coast after Iran missile struck a vessel https://t.co/1iypA5vIAi pic.twitter.com/y4ZPrUEQiL
Sidhant Sibal (@sidhant) July 14, 2026
यह पूरा विवाद सोमवार को ओमानी जलक्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो बड़े कमर्शियल जहाजों पर हुए घातक मिसाइल हमले के बाद शुरू हुआ है. UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, निशाना बनने वाले जहाजों की पहचान तेल टैंकर 'मोम्बासा' और एलएनजी (LNG) कैरियर 'अल बहियाह' के रूप में हुई है. दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय दोनों जहाजों पर ईरान की तरफ से क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जिससे दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई. हालांकि, बाद में आग पर काबू पा लिया गया.
तेल टैंकर 'मोम्बासा' पर हुई इस मिसाइल स्ट्राइक ने एक हंसते-खेलते भारतीय परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया. हमले की चपेट में आने से जहाज पर तैनात एक भारतीय क्रू मेंबर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हमले में 8 अन्य क्रू मेंबर घायल हुए हैं, जिनमें 6 भारतीय नागरिक और 2 यूक्रेनी शामिल हैं. घायलों में से 4 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.
UAE सरकार ने इस हमले पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. संयुक्त अरब अमीरात ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. UAE ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि UAE इस सैन्य उकसावे का अपनी सुविधानुसार जवाब देने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है.
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को दुनिया की तेल लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग पांचवां (20%) समुद्री तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. शिपिंग एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कमर्शियल जहाजों पर ईरान के इस नए हमले के बाद समुद्री जहाजों के इंश्योरेंस की लागत (Insurance Cost) आसमान छू सकती है. अगर तनाव और बढ़ा, तो मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर एक लंबा और खर्चीला रास्ता तय करना पड़ेगा. लाल सागर (Red Sea) संकट के बाद इस नए विवाद से दुनिया भर में सप्लाई चेन ठप हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.