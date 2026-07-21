/रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्रेमलिन ने चुप्पी तोड़ जानिए क्या कहा?

यूक्रेन से निकले कार्गो जहाज पर रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत पर भारत ने आज नई दिल्ली में रूसी राजनयिक को तलब कर लिया. भारत के सख्त रुख को देखते हुए अब क्रेमिलन ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस ने मंगलवार को कहा कि इस मामले पर वे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं.
भारत ने आज इस हमले पर विरोध जताने के लिए नई दिल्ली में रूसी अधिकारी को तलब किया. इसके बाद ही क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस हमले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम भारत के संपर्क में हैं. वहीं विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर अपडेट देते हुए बताया कि 1 जख्मी भारतीय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यूक्रेन में हम इस हमले से जुड़े सभी पहलुओं पर करीब से नजर रखे हुए हैं. प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाने की है.
इससे पहले कल हमले के बाद भारत ने रूस का नाम लिए बगैर इस हमले पर सख्त प्रतिक्रिया ने रूस का नाम लिए बगैर कहा था कि कार्गो शिप पर इस तरह हमला करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया था कि हमले में 4 भारतीयों की मौत हुई है.
19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज लेकर गिनी-बिसाउ का झंडा लगा जहाज MV Golden Leo निकला था. काला सागर के पास इस कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था. हमले के फौरन बाद यूक्रेन ने सीधे रूस पर हमला करने का आरोप लगाया था. जहाज पर 17 क्रू मेंबर थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल थे. हमले में कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी. 7 लोगों को बचा लिया गया था. काला सागर में जिस जगह हमला हुआ, वहां रूस और यूक्रेन इससे पहले भी एक-दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं.