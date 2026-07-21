/रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्रेमलिन ने चुप्पी तोड़ जानिए क्या कहा?

19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज लेकर गिनी-बिसाउ का झंडा लगा जहाज MV Golden Leo निकला था. काला सागर के पास इस कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था. हमले के फौरन बाद यूक्रेन ने सीधे रूस पर हमला करने का आरोप लगाया था. जहाज पर 17 क्रू मेंबर थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल थे. हमले में कुल 10 लोगों की मौत हो गई थी. 7 लोगों को बचा लिया गया था. काला सागर में जिस जगह हमला हुआ, वहां रूस और यूक्रेन इससे पहले भी एक-दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं.