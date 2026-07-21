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रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्रेमलिन ने चुप्पी तोड़ जानिए क्या कहा?

रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत पर भारत ने आज नई दिल्ली में रूसी डिप्लोमेट को तलब कर लिया. इसके कुछ देर बाद ही क्रेमलिन की तरफ से इस हमले पर बयान आ गया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 21, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:57 PM IST
रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्रेमलिन ने चुप्पी तोड़ जानिए क्या कहा?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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