/भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद सरकार का एक्शन, यूक्रेन के राजदूत को किया तलब; एमवी ओमोर्फी पोत मामले में सख्ती

हाल में ही काला सागर में एक कर्मशियल जहाज एमवी ओमोर्फी हमला हुआ था. दावा किया गया कि यह हमला यूक्रेन की सेना ने किया था, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी. अब इस मामले पर भारत ने एक्शन लिया है और यूक्रेन के राजदूत के समन भेजा है.
विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया गया है. दरअसल, 18 जुलाई को ब्लैक सी से गुजरते समय कमर्शियल जहाज MV OMORFI पर हमला हुआ था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले में एक भारतीय की मौत की पुष्टि की थी. इसके साथ ही पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी.
यूक्रेन की ओर से हुए इस हमले में जिस भारतीय शख्स की जान गई, उसकी पहचान चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता के तौर पर की है. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ने कमर्शियल जहाज पर होने वाले हमले की कड़ी निंदा की है, इस प्रकार के हमले समुद्री सुरक्षा के लिए सही नहीं हैं. ऐसे हमलों से जहाजों के स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है.
गौरतलब है कि यूक्रेन के राजदूत की ओर से कहा गया कि वे अपनी सरकार को भारत की गहरी चिंता से अवगत कराएंगे. इसके साथ ही भारत ने दोहराया कि ऐसे हमले, जो निर्दोष नागरिकों नाविकों की जान को जोखिम में डालते हैं, पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं. इस प्रकार के सभी हमलों को किसी भी स्थिति में रोकना चाहिए.
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उस जहाज में तीन भारतीयों समेत चालक दल के 10 सदस्य मौजूद थे. इसी दौरान जहाज को निशाना बनाते हुए हमला किया गया. इस हमले के बाद भारत की ओर से कहा गया था कि हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
इसके साथ ही भारत की ओर से सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया.
बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के कारण ब्लैक सी और उससे सटे समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बहुत अस्थिर बनी हुई है. इसे देखते हुए सरकार ने उन भारतीयों को सलाह दी है जो इस इलाके में चलने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर नौकरी करना चाहते हैं कि वे ऐसी नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का अच्छी तरह आकलन कर लें. (एएनआई)