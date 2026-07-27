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भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद सरकार का एक्शन, यूक्रेन के राजदूत को किया तलब; एमवी ओमोर्फी पोत मामले में सख्ती

भारत ने काला सागर में एक कर्मशियल जहाज एमवी ओमोर्फी हमले के मामले में एक्शन लेते हुए नई दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है. इससे पहले पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:29 PM IST
भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद सरकार का एक्शन, यूक्रेन के राजदूत को किया तलब; एमवी ओमोर्फी पोत मामले में सख्ती

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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