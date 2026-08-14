/अब बांग्लादेश में दौड़ेगी भारतीय ट्रेन, 10 साल बाद ढाका सप्लाई हुई 19 पैसेंजर कोच, मिले 200 नए ऑर्डर

बांग्लादेश रेलवे और भारत की सरकारी कंपनी 'RITES लिमिटेड' ने ढाका के रेल भवन में 200 ब्रॉड-गेज यात्री कोच खरीदने के लिए लगभग 1,205.54 करोड़ टका की लागत का समझौता किया. इस खरीद को बांग्लादेश सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक संयुक्त रूप से वित्त पोषित कर रहे हैं. बांग्लादेशी मीडिया डेली सन ने बताया,' समझौते के तहत RITES न केवल कोचों की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डिजाइन, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग से जुड़ी तकनीकी सहायता भी देगी. कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई और कमीशनिंग के लिए 36 महीने का समय तय किया गया है, जिसके बाद 24 महीने की वारंटी अवधि होगी. हालांकि, प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. मार्च 2022 में प्रोजेक्ट की मंजूरी और मई 2024 में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के बीच 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया.'