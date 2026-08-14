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अब बांग्लादेश में दौड़ेगी भारतीय ट्रेन, 10 साल बाद ढाका सप्लाई हुई 19 पैसेंजर कोच, मिले 200 नए ऑर्डर

India Sells Passenger Coach To Bangladesh: बांग्लादेश ने लगभग एक दशक बाद भार से पैसेंजर कोच की सप्लाई शुरू की है. वह नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत 200 ब्रॉड-गेज यात्री कोच खरीदने वाला है. इस समझौते पर मई 2024 में हस्ताक्षर हुआ था.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 14, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:58 PM IST
अब बांग्लादेश में दौड़ेगी भारतीय ट्रेन, 10 साल बाद ढाका सप्लाई हुई 19 पैसेंजर कोच, मिले 200 नए ऑर्डर
Image Credit: AI Image

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