/अब बांग्लादेश में दौड़ेगी भारतीय ट्रेन, 10 साल बाद ढाका सप्लाई हुई 19 पैसेंजर कोच, मिले 200 नए ऑर्डर

India-Bangladesh Trade: भारत ने तकरीबन एक दशक बाद फिर से बांग्लादेश को पैसेंजर कोच की सप्लाई शुरू कर दी है. बांग्लादेशी मीडिया की ओर से शुक्रवार ( 14 अगस्त 2026) को शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश को दर्शना बॉर्डर के जरिए 19 नई जेनरेशन के ब्रॉड-गेज पैसेंजर कोच का पहला बैच भेजा जा रहा है.
बांग्लादेश भेजे जा रहे ये कोच भारत के पंजाब के कपूरथला शहर में रेल कोच फैक्ट्री ( RCF) में बने हैं. यह बांग्लादेश रेलवे की 200 मॉडर्न पैसेंजर कोच की खरीद के तहत पहली डिलीवरी है.
बांग्लादेशी अखबार 'डेली सन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए कोच से दक्षिण-पश्चिमी इलाके में रेल सेवाओं की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर पद्मा रेल ब्रिज से चलने वाली सेवाओं की. 19 कोच 2022 में शुरू की गई खरीद पहल के तहत पहली खेप हैं. इस पहल के तहत 200 ब्रॉड-गेज यात्री कोच खरीदे जाने हैं. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बांग्लादेशी टका 1,704.66 करोड़ है, जिसमें से लगभग 1,331 करोड़ टका यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के लोन से वित्त पोषित होने की उम्मीद है.
बांग्लादेश रेलवे और भारत की सरकारी कंपनी 'RITES लिमिटेड' ने ढाका के रेल भवन में 200 ब्रॉड-गेज यात्री कोच खरीदने के लिए लगभग 1,205.54 करोड़ टका की लागत का समझौता किया. इस खरीद को बांग्लादेश सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक संयुक्त रूप से वित्त पोषित कर रहे हैं. बांग्लादेशी मीडिया डेली सन ने बताया,' समझौते के तहत RITES न केवल कोचों की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डिजाइन, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग से जुड़ी तकनीकी सहायता भी देगी. कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई और कमीशनिंग के लिए 36 महीने का समय तय किया गया है, जिसके बाद 24 महीने की वारंटी अवधि होगी. हालांकि, प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. मार्च 2022 में प्रोजेक्ट की मंजूरी और मई 2024 में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के बीच 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया.'
इसमें आगे बताया गया,' लंबी प्रक्रिया के बाद, RCF कपूरथला ने अब 19 कोच का पहला बैच बना लिया है. इस कंसाइनमेंट में 3 एसी स्लीपर कोच, 3 एसी चेयर कार, 11 नॉन-एसी चेयर कार और 2 पावर कार शामिल हैं.' यह नया शिपमेंट भारतीय पैसेंजर कोच सप्लाई की बांग्लादेश वापसी को दिखाता है. भारत की तरफ से 2015-16 में बांग्लादेश रेलवे को 120 कोच डिलीवर किए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश रेलवे कई सालों से पुराने पैसेंजर कोच के बेड़े से जूझ रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 200 नए कोच खरीदने का मकसद पुराने स्टॉक को बदलना, पैसेंजर सुविधा और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. ( इनपुट- IANS)