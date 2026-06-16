PAK की अकड़ पर भारत ने किया तीखा 'प्रहार', दिल्ली में पाक उच्चायोग से बाहर चला बुल्डोजर; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन?

India Anti-Encroachment Drive Against Pakistan High Commission: इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पास खंभे हटाए जाने के बाद अब भारत ने भी तीखे लहजे में जवाब दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली में अभियान चलाकर पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर से अतिक्रमण हटा दिया. जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने बुधवार को कैंपेन चलाकर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमणों को हटाया गया. ये ढांचे पाकिस्तानी दूतावास के वीज़ा अनुभाग के पास निर्धारित सीमा से बाहर बने हुए थे, जिन्हें संबंधित एजेंसियों ने साफ कर दिया.