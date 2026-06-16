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PAK की अकड़ पर भारत ने किया तीखा 'प्रहार', दिल्ली में पाक उच्चायोग से बाहर चला बुल्डोजर; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन?

India Action Regarding Pakistan High Commission: PAK की अकड़ पर भारत ने जबरदस्त प्रहार किया है. जैसे को तैसा जवाब देते हुए भारत ने दिल्ली में पाक उच्चायोग से बाहर बुल्डोजर एक्शन किया और उसके बनाए अवैध ढांचों को ढहा दिया. आखिर भारत किस वजह से इतना भड़क गया कि उसे बुल्डोजर चलाना पड़ गया.

Written BySiddhant SibbalEdited ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 12:13 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:14 AM IST
PAK की अकड़ पर भारत ने किया तीखा 'प्रहार', दिल्ली में पाक उच्चायोग से बाहर चला बुल्डोजर; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन?

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