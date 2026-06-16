PAK की अकड़ पर भारत ने किया तीखा 'प्रहार', दिल्ली में पाक उच्चायोग से बाहर चला बुल्डोजर; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन?

India Anti-Encroachment Drive Against Pakistan High Commission: इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पास खंभे हटाए जाने के बाद अब भारत ने भी तीखे लहजे में जवाब दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली में अभियान चलाकर पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर से अतिक्रमण हटा दिया. जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने बुधवार को कैंपेन चलाकर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमणों को हटाया गया. ये ढांचे पाकिस्तानी दूतावास के वीज़ा अनुभाग के पास निर्धारित सीमा से बाहर बने हुए थे, जिन्हें संबंधित एजेंसियों ने साफ कर दिया.
'जैसे को तैसा' वाली यह कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे पार्किंग खंभों को हटाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है. दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में ऐसी जवाबी कार्रवाइयां आम बात रही हैं. इससे पहले भी दोनों देश दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या में पारस्परिक कटौती, राजनयिकों की पहुंच पर कड़े नियंत्रण और प्रशासनिक प्रतिबंध लगाते रहे हैं. पाकिस्तान की ओर से ऐसी कार्रवाई होने के बाद भारत ने भी जरूरत के अनुसार उसे तीखा जवाब दिया है.
पाकिस्तान के साथ रिश्ते निचले स्तर पर
बताते चलें कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बीतने के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर बने हुए हैं. कारगिल में 1999 में युद्ध के बाद ऑपरेशन सिंदूर सबसे गंभीर और संक्षिप्त संघर्ष था. यह ऑपरेशन पाकिस्तान की ओर से सीजफायर की गुहार लगाने के साथ समाप्त हुआ था.
तब से, औपचारिक कूटनीति पूरी तरह से ठप है, व्यापार निलंबित है और दोनों ओर के बॉर्डर बंद हैं. वीजा नियमों को पहले की तुलना में काफी सख्त कर दिया गया है. दोनों राजधानियों में स्थित उच्चायोग कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं. भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता.
भारत ने पाकिस्तान को साफ बता रखा है कि अगर उसे सामान्य पड़ोसियों जैसे संबंध रखने हैं तो उसे हिंसा और आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा. इतने खराब संबंधों के बावजूद दोनों मुल्कों के सैन्य संपर्क माध्यम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं. सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) के बीच साप्ताहिक टेलीफोन बातचीत होती रहती है और छिटपुट उल्लंघनों को छोड़कर संघर्षविराम अभी भी बना हुआ है.