/मालदीव की अपील- फिर से शुरू करिए SAARC, भारत के जवाब से PAK को लगेगी मिर्ची

SAARC Maldives President Mohamed Muizzu: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने रविवार को SAARC को फिर से शुरू करने का आह्वान किया और सदस्य देशों से क्षेत्र के हित में बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया. उन्होंने मालदीव की आजादी के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए ये बातें कहीं. मुइजू ने SAARC समूह के भीतर मौजूदा गतिरोध का जिक्र किया और दोहराया कि मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए.
उन्होंने SAARC सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति और सहयोग के हित में बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मालदीव समूह के सामने आ रहे मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करने को तैयार है. 43 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 113 डिप्लोमेट्स के सामने अपनी विस्तृत बात रखते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति के बारे में भी बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का आह्वान किया.
मालदीव की ओर से SAARC प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अपील को लेकर भारत से जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि किसी भी सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है. जायसवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो भारत मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है और कई दशकों से इसके लिए काम कर रहा है. दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां असल में SAARC के काम में रुकावट डाल रही हैं...आखिरकार सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है.'
सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के कारण भारत के साथ कोई भी बातचीत रुकी हुई है. पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी आक्रामक हरकतें करता रहा है. SAARC समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं.
इससे पहले जुलाई में बांग्लादेश ने भी दक्षिण एशिया में सहयोग को गहरा करने के लिए अपना समर्थन जताया था और क्षमता और प्रदर्शन के बीच के अंतर को कम करने का आग्रह किया था.
बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए मुख्य उपायों का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, 'संगठन को बेहतर लागू करने की क्षमता, ज्यादा आर्थिक मजबूती, ज्यादा असरदार और खास सिस्टम और काम के बाद फॉलो-अप करने के व्यावहारिक कल्चर की जरूरत है.'
अहम बात यह है कि ओबेद ने बताया कि SAARC के सदस्य देशों से बातचीत के बाद बांग्लादेश इस बात पर विचार कर रहा है कि पार्टनर देशों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए ताकि सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई जा सके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक स्पेशल सेशन हो सके.