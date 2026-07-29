/मालदीव की अपील- फिर से शुरू करिए SAARC, भारत के जवाब से PAK को लगेगी मिर्ची

मालदीव की ओर से SAARC प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अपील को लेकर भारत से जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि किसी भी सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है. जायसवाल ने पाकिस्‍तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो भारत मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है और कई दशकों से इसके लिए काम कर रहा है. दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां असल में SAARC के काम में रुकावट डाल रही हैं...आखिरकार सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है.'