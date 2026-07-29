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मालदीव की अपील- फिर से शुरू करिए SAARC, भारत के जवाब से PAK को लगेगी मिर्ची

SAARC Maldives President Mohamed Muizzu: भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश SAARC के काम में रुकावट डाल रहा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 29, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:53 AM IST
मालदीव की अपील- फिर से शुरू करिए SAARC, भारत के जवाब से PAK को लगेगी मिर्ची

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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