Advertisement
trendingNow13101195
Hindi Newsदेशटैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान समेत आसियान देश भी छूटे पीछे

टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान समेत आसियान देश भी छूटे पीछे

India-US Trade Agreement: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का अंतरिम ढांचा सामने आया है, जिसमें भारत को अन्य देशों की तुलना में बेहतर शर्तें मिली हैं. इस डील से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो गया है. इससे MSME, टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग सेक्टर को फायदा होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Interim Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा सामने आ गया है और यह दिखाता है कि भारत को अन्य देशों (पड़ोसी देशों को मिलाकर) के मुकाबले बेहतर डील मिली है. इस ट्रेड डील से भारत-अमेरिका के बीच आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ेगा. साथ ही, देश के एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और कुशल कर्मचारियों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा बाजार खुलेगा.

 भारतीय निर्यात पर अब टैरिफ 18 प्रतिशत हो गया

भारत-यूएस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50 प्रतिशत से कम 18 प्रतिशत हो गया है. 18 प्रतिशत टैरिफ के साथ अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में इजाफा होगा. इससे भारत को अमेरिकी बाजार में उसके मजबूत सहयोगियों के मुकाबला करने में मदद मिलेगी और टैरिफ गैप कम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूदा समय में अमेरिका ने यूरोप पर 15 प्रतिशत, यूके पर 10 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया पर 15 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया है. वहीं, अमेरिका ने जिन देशों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया हुआ है, उनमें 50 प्रतिशत के साथ ब्राजील शीर्ष पर है. इसके बाद 40 प्रतिशत के साथ म्यांमार और लाओस, 37 प्रतिशत के साथ चीन और 30 प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है.

चीन-पाकिस्तान की बढ़ी चिंता

अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते से सबसे बड़ा फायदा देश की टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर गुड्स और केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री को होगा. इससे लागत के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले भारत की स्थिति भी मजबूत होती है. यह ढांचा भारतीय वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क हटाने का मार्ग भी खोलता है.

ये भी पढ़ें: PoK-अक्साई चीन पर ट्रंप ने पाकिस्तान-चीन को लताड़ा, भारत के नक्शे का इस्तेमाल कर दिया साफ संदेश

इसके अलावा, भारत पर अमेरिकी शुल्क में कमी से भारत की दर अधिकांश आसियान देशों से कम हो जाती है और चीन के मुकाबले भारत को अच्छी स्थिति प्राप्त होती है. डीबीएस ग्रुप रिसर्च की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि यह सफलता वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं निर्यात, बाजार की भावनाओं और वित्तीय बाजारों के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक है, हालांकि, विस्तृत जानकारी का इंतजार है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैरिफ दरों में से भारत अब चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम दरों वाले देशों में से एक है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

India-US trade deal

Trending news

सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार