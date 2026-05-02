DNA: जंग के बाद क्यों बदल रही भारत की 'गोल्ड स्ट्रैटजी', फटाफट विदेशों से वापस आ रहा भारतीय सोना

Indian Taking Gold It's Back: भारत विदेशों में जमा अपना सोना तेजी से वापस ला रहा है. विदेशों से भारतीय सोने की घर वापसी का कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ, कि पहले हम अपना ज्यादातर गोल्ड विदेशों में जमा करते थे और अब वहां से गोल्ड निकाल रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपना 168 मीट्रिक टन सोना विदेशी बैंकों से वापस मंगवाया है. इसमें से 64 टन सोना पहली छमाही में मंगवाया गया जबकि बाकी 104 टन सोना दूसरी छमाही में. इस तरह अब भारत के कुल स्वर्ण भंडार का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा अपने देश में मौजूद है. भारत जो सोना विदेशों से लेकर आया है, उसमें से अधिकतर हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड में था जबकि कुछ सोना स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में था.

भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल सोना

मार्च 2026 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल मिलाकर 881 मीट्रिक टन का सोना था. इसमें से 680 टन सोना अब देश के भीतर है. यानी केवल 201 टन सोना अब विदेशों के वॉल्ट में बचा है. इस तरह 77% सोना अब देश में है जबकि 23 प्रतिशत सोना अभी भी विदेशी बैंकों के पास है. मार्च 2023 में केवल 38 प्रतिशत स्वर्ण भंडार देश में था जबकि अब 77 प्रतिशत सोना देश के भीतर है. यानी 3 साल में दोगुने से भी अधिक सोना भारत के भीतर आ गया है. दुनिया भर के देश अपना सोना मुख्य रूप से अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखते हैं. अमेरिका का फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन है. न्यूयॉर्क के मैनहटन में इसका वॉल्ट है जो जमीन से 80 फीट नीचे स्थित है. इसमें 6,331 मीट्रिक टन सोना जमा है. इसमें से अमेरिका का सोना सिर्फ 416 मीट्रिक टन है. बाकी 5,915 मीट्रिक टन सोना दूसरे देशों और संगठनों का है. माना जाता है कि ये सोना 36 देशों के सेंट्रल बैंक और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का है और इसकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन पिछले 4 साल में इस व्यवस्था से भरोसा उठना शुरू हो गया है.

सोना अगर देश में नहीं है तो वो काम नहीं आ सकता

ईरान पर अमेरिका के हमले की शुरुआत से ठीक 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था और उस पर अलग-अलग देशों के भरोसे को काफी बदल दिया है. G7 देशों ने रूसी सेंट्रल बैंक की लगभग 300 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी. अमेरिका ने तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का विदेशी भंडार फ्रीज कर दिया. इससे पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि विदेश में रखी गई संपत्ति कानूनी रूप से आपकी होते हुए भी, राजनीतिक संकट के समय आपकी पहुंच से बाहर हो सकती है. दुनिया भर के देशों ने माना कि सबसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाने वाला सोना अगर देश में नहीं है तो वो मुसीबत के समय काम नहीं आ सकता है.

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भारत का आत्मनिर्भर रिजर्व मैनेजमेंट

टूटती वैश्विक व्यवस्था के मौजूदा दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मानने लगे हैं कि अगर सोना उनके पास नहीं है तो ये उनका सोना नहीं है. युद्ध काल में जिन देशों ने अपना सोना निकाला है, वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर पाएंगे. आर्थिक अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में अपने पास सोना होने से उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा. किसी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मौजूदा सोने के मूल्य पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को सालाना लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 950 करोड़ रुपये के आसपास की कस्टडी फीस देनी पड़ती थी. ये पैसा अब नहीं देना पड़ेगा. भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सोना सीधे उपलब्ध होगा. RBI जरूरत पड़ने पर इसे रुपये की कीमत के लिए या स्वैप के माध्यम से डॉलर जुटाने के लिए तत्काल इस्तेमाल कर सकेगा. इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है. इससे बाजार और रेटिंग एजेंसियों को संकेत मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भर रिजर्व मैनेजमेंट कर रहा है. निवेशकों के लिए ये विश्वास बढ़ाने वाला फैसला है. खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता सबसे ज़्यादा है.

RBI का स्वर्ण भंडार

हालांकि ऐसे हालात में भी भारत तुरंत अपना सारा सोना विदेशों से वापस नहीं ला रहा है. बल्कि सोच-समझकर ये फैसला ले रहा है. एक बार में पूरा सोना विदेश से वापस लाने के बदले वो धीरे-धीरे करके ला रहा है. जिस तरह से दुनिया की व्यवस्था टूट रही है, ये उसी का असर है. अमेरिका के पास अभी भी दूसरे देशों का लगभग 6,000 टन सोना है, हालांकि, भारत के साथ अच्छी बात ये है कि उसने फेडरल रिजर्व में सोना नहीं रखा है. सोने के मौजूदा भाव के हिसाब से RBI के स्वर्ण भंडार की कीमत 122 अरब डॉलर यानी साढ़े 11 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. ये रकम मौजूदा वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे यानी बिजली, सड़क और रेल पर होने वाले खर्च से थोड़ा ही कम है. यानी इस स्वर्ण भंडार से बुनियादी ढांचे पर एक साल का खर्च हो सकता है. हालांकि एक तथ्य ये भी है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद स्वर्ण भंडार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारत ने सोना भले ही कम खरीदा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 12 प्रतिशत था. लेकिन मार्च 2026 में सोने का हिस्सा बढ़कर लगभग 17 प्रतिशत हो गया है. यानी 1 साल में सोने के हिस्से में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह पिछले एक साल के दौरान सोने की कीमत में तेज बढ़ोतरी है. सोना रखने के मामले में भारत का सेंट्रल बैंक भले ही 8वें पायदान पर है ,लेकिन भारत के लोग सोना रखने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं. भारत के लोगों और संस्थानों के पास 28,000 टन सोना है. इतना सोना दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

आज से 35 साल पहले खाड़ी युद्ध के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के बराबर भी नहीं बचा था. ऐसी स्थिति में भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा. इसके लिए भारत के स्वर्ण भंडार से 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था. 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना पड़ा जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड. चार्टर्ड विमान से ये सोना भेजा गया था. उस वक्त भारत का सोने का भंडार केवल 333 टन था. यानी 20 प्रतिशत सोना गिरवी रखना पड़ा. सोचिए, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड, वही देश स्विट्जरलैंड. जहां भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा. लेकिन 2026 में युद्ध के हालात में भी भारत विदेश से अपना सोना वापस ला रहा है. उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहा है, जिसके पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी आई थी. उस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के आसपास है. यानी 700 गुना ज्यादा. उस वक्त सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था. लेकिन फिलहाल भारत के पास 11 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है. 1991 में सिर्फ 333 टन का स्वर्ण भंडार था, आज के समय में 881 टन सोना RBI के पास है. यानी ढाई गुना से ज्यादा.

देश का गोल्डन डिसीजन

1991 में आंतरिक संकट ने भारत को मजबूर किया जबकि 2026 में बाहरी अनिश्चितताओं ने भारत को सावधान किया. 1991 में सोना गिरवी रखना भारत के लोगों के लिए एक भावनात्मक आघात था. इसकी वजह ये है कि भारत के लोगों की सोच में सोना गिरवी रखना मजबूरी का आखिरी फैसला होता है. वहीं 2026 में सोना वापस लाना उसी भारत के लिए गर्व की बात है. इसीलिए हम इसे देश का गोल्डन डिसीजन कह रहे हैं. वैसे भी भारतीय परंपरा में सोना केवल धन नहीं बल्कि पवित्रता, समृद्धि, शुभ और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में सोने को किसी दूसरे देश के हवाले करने के बदले इसे अपने देश में रखना सही फैसला है. सरकार को अब आने वाले दिनों में बाकी सोना भी विदेशी बैंकों से वापस लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए.