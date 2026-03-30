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किसानों को फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'

India Fertilizers Stock: ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ने की वजह से संकट खड़ा हो गया है. हालांकि सरकार कह रही है कि उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक है. लेकिन बावजूद इसके वह अन्य विकल्प की तलाश कर रही है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:49 PM IST
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किसानों को फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'

Iran-US War: गर्मी का रौद्र रूप दिखाने का टाइम आ चुका है. गर्मियों में बोई जाने वाली फसल के लिए सप्लाई बढ़ाने को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. ईरान और अमेरिका की जंग के कारण पूरी दुनिया टेंशन में है. हालांकि भारत के पास फर्टिलाइजर्स का पर्याप्त स्टॉक है लेकिन सरकार गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की सप्लाई और ज्यादा बूस्ट करने के लिए अन्य विकल्प खोज रही है. सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. 

खाड़ी देशों से आता था 20-30 फीसदी डीएपी

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ईरान युद्ध से पहले, भारत के यूरिया आयात में खाड़ी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20% से 30% और डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP) में 30% थी.

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उन्होंने कहा कि भारत को गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों के मौसम में 39 मिलियन मीट्रिक टन खाद की जरूरत होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा स्टॉक लगभग 18 मिलियन टन है. एक साल पहले यह 14.7 मिलियन टन था.

अन्य देशों में विकल्प खोज रहा भारत

शर्मा ने कहा, 'हमारे सोर्सिंग बेस को खाड़ी देशों के अलावा रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र और टोगो जैसे अन्य देशों में भी फैलाने के लिए और भी सक्रिय कदम उठाए गए हैं.'

इन प्रयासों के तहत, भारतीय कंपनियों ने मिडिल ईस्ट से होने वाले आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई लंबी अवधि के सौदे किए हैं, जिनमें केप ऑफ गुड होप के रास्ते रूस से 2.8 मिलियन टन की सप्लाई का सौदा भी शामिल है.

सरकार ने एक बयान में कहा, भारत ने फरवरी के मध्य में 1.3 मिलियन टन यूरिया के आयात के लिए एक ग्लोबल टेंडर भी जारी किया. भारत में छह महीने की गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों का मौसम अप्रैल में शुरू होता है. शर्मा ने कहा, 'अप्रैल और मई का समय मांग के लिहाज से कमजोर होता है और भारत इन दो महीनों का इस्तेमाल स्टॉक जमा करने के लिए करता है.'

LPG की वजह से मंडराया खतरा

हालांकि, उन्होंने बताया कि भारत का मौजूदा मासिक यूरिया उत्पादन 1.8 मिलियन टन है, जबकि आम तौर पर यह 2.4 मिलियन टन होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्लांट अभी-अभी सालाना मेंटेनेंस के बाद फिर से चालू हो रहे हैं.

शर्मा ने कहा कि भारत अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के आयात के लिए लगभग 50% तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहता है और यह गैस फर्टिलाइजर्स के लिए एक जरूरी कच्चा माल है. वह फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की बढ़ती ग्लोबल कीमतों और माल ढुलाई की दरों से भी प्रभावित हुआ है. ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, केंद्र सरकार यूरिया और DAP को रियायती दरों पर बेचना जारी रखे हुए है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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