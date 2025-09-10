हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी में तैनात हुए भारतीय सुरक्षाबल
देश

हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी में तैनात हुए भारतीय सुरक्षाबल

India-Nepal Border Security: बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारत-नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व यहां हिंसा न भड़का सके.   

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:22 PM IST
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी में तैनात हुए भारतीय सुरक्षाबल

Nepal Protest: नेपाल में सरकार के खिलाफ बीते 2 दिन हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है. इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों ने भारत-नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. एजेंसियों का कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्व हिंसा-अशांति का फायदा उठाते हुए पड़ोसी भारतीय राज्यों में हिंसा भड़का सकते हैं. खुफिया सूत्रों की ओर से चेतावनी दी गई है कि कुछ असामाजिक तत्व नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.      

भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा 
अधिकारियों के अनुसार इस खुफिया जानकारी के बाद उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (SSB) समेत भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर कानून-व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया गया है. सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्कता बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड के चंपावत (जहां सीमा नेपाल के महेंद्रनगर से जुड़ती है) में नेपाल सेना द्वारा कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पिथौरागढ़ के धारचूला (जहां नेपाल के साथ खुली सीमा लगी है) में स्थानीय लोगों में अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंता बढ़ गई है. साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी है.  

ये भी पढ़ें- JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर  

यूपी-बिहार में अलर्ट 
बिहार के मधुबनी में भी SSB को सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है. पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया,' नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मधुबनी पुलिस पूरी तरह सतर्क है.  सभी सीमा पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं. सभी सर्कल इंस्पेक्टर और स्टेशन कर्मचारी मैदान में हैं, विशेष रूप से सीमा चौकियों पर, जहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है.' उन्होंने कहा,' सीमा पार करने वाले लोगों की पूरी जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व सीमा पार न कर सके.' उत्तर प्रदेश में सात सीमावर्ती जिलों (पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज) में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

ये भी पढ़ें- Antrix Devas Deal Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया वापस जांच का आदेश 

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि सुरक्षा रणनीति में 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर सख्त जांच शामिल है, जिसमें 73 चेकपॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है. लखीमपुर खीरी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा,' हम नेपाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. हम BSF और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में हैं.' 

सुरक्षा में जुटी पुलिस 
उन्होंने बताया कि संयुक्त गश्त की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि गौरीफंटा सीमा (जो पलिया तहसील को नेपाल के धनगढ़ी से जोड़ती है) पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कड़ी निगरानी में शांत बनी हुई है. इस बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानीटंकी में भारत-नेपाल सीमा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां सुरक्षा बल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं. (इनपुट- IANS)  

FAQ 

भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट क्यों जारी किया गया है?
नेपाल में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व हिंसा-अशांति का फायदा उठाकर पड़ोसी भारतीय राज्यों में हिंसा न भड़का सके. 

 किन राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है?
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां भारत-नेपाल सीमा पर 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

Nepal Protest

