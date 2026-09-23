WION Summit: '2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र...,' WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट में गजेंद्र शेखावत का संबोधन, वेदों का किया जिक्र

यह सम्मेलन वीजा पॉलिसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक ट्रैवल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में AI की बढ़ती भूमिका जैसे मुद्दों पर फोकस करेगा. वहीं, इस इवेंट का 'आइकॉनिक अवार्ड्स 2026' के साथ समापन होगा, जिसमें ट्रैवल-टूरिज्म सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा. 'WION' के इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, ग्रीस, सूरीनाम, आयरलैंड, स्लोवाकिया, साइप्रस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और सेशेल्स के डिप्लोमैट्स के साथ-साथ टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के मुख्य नेता भी हिस्सा लेंगे.