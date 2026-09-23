WION Summit: '2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र...,' WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट में गजेंद्र शेखावत का संबोधन, वेदों का किया जिक्र

Wion Summit: देश के कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 'WION' के 'आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026' में बोलते हुए कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने 'WION समिट' में भाषण देते हुए कहा कि भारत की पहली तिमाही की ग्रोथ रेट ने दुनिया को चौंका दिया है. जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बावजूद हमारा देश मजबूती से खड़ा है.
शेखावत ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और वेदों का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमें लगातार आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं. उन्होंने कहा,' चरैवेति, चरैवेति... हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान और नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ने का ज्ञान दिया है.' मंत्री ने आगे कहा,' परिवर्तन शाश्वत है, लेकिन आज के समय में परिवर्तन की गति तेज है.
मंत्री ने अपने संबोधन में भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में बोला. उन्होंने कहा कि देश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास किया जा रहा है. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन में बढ़ावा मिल रहा है. इसके अलावा देश में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
नई दिल्ली में आयोजित 'WION समिट' में टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के सरकारी प्रतिनिधि, राजनयिक और नेता एक साथ मिलकर वीजा और आवागमन से लेकर टूरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल डिप्लोमैसी और ट्रैवल टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. इस समिट में लगभग 20 देशों के डिप्लोमैट्स शामिल होंगे, जिससे इन चर्चाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रभाव पड़ेगा.
यह सम्मेलन वीजा पॉलिसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक ट्रैवल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में AI की बढ़ती भूमिका जैसे मुद्दों पर फोकस करेगा. वहीं, इस इवेंट का 'आइकॉनिक अवार्ड्स 2026' के साथ समापन होगा, जिसमें ट्रैवल-टूरिज्म सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा. 'WION' के इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, ग्रीस, सूरीनाम, आयरलैंड, स्लोवाकिया, साइप्रस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और सेशेल्स के डिप्लोमैट्स के साथ-साथ टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के मुख्य नेता भी हिस्सा लेंगे.
'WION वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज' सीरीज के तहत यह इवेंट नई दिल्ली के 'ITC मौर्या' में आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम को VFS ग्लोबल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है. यह सुरक्षित इंटरनेशनल ट्रैवल को सक्षम बनाने वाली भरोसेमंद टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी में ग्लोबल लीडर है. कंपनी इस साल अपने निर्बाध सीमा पार यात्रा को बेहतर बनाने के 25 साल पूरे कर रही है. वहीं, यह कार्यक्रम रेड हैट कम्युनिकेशंस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है.