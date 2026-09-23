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WION Summit: '2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र...,' WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट में गजेंद्र शेखावत का संबोधन, वेदों का किया जिक्र

Wion Summit 2026: नई दिल्ली में WION' के 'आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026' का आयोजन हो रहा है. इस दौरान कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में 2047 में विकसित भारत के रोडमैप को लेकर बातचीत की.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 23, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:44 PM IST
WION Summit: '2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र...,' WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट में गजेंद्र शेखावत का संबोधन, वेदों का किया जिक्र

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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