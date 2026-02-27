ध्वस्त होंगे चीन के सारे मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सैन्य उपस्थिति, जल्द बनने वाला है मिलिट्री एयरपोर्ट

Military Airport In Andaman-Nicobar Islands: अंडमान निकोबार आइलैंड पर जल्द ही मिलिट्री एयरपोर्ट बनने वाला है. इसको लेकर द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने जानकारी दी है.
Andaman-Nicobar Islands: भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड पर अपनी सैन्य उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है. अब इस द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को यहां एक नए एयरपोर्ट के लिए टाइमलाइन तय की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए एयरपोर्ट का निर्माण हिंद महासागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है.
'ब्लूमबर्ग' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह नया मिलिट्री एयरपोर्ट मुख्य भूमि के दक्षिण-पूर्व में स्थित आइलैंड ग्रुप्स में 15,000 करोड़ रुपये (1.6 अरब डॉलर) की लागत से बनाया जाएगा. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मौजूदा मिलिट्री एयरस्ट्रिप्स के रनवे का विस्तार भी किया जाएगा. यह विस्तार हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के मकसद से किया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि यह नया एयरपोर्ट टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसे आइलैंड ग्रुप्स के सबसे दक्षिणि हिस्से, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बनाया जाएगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से तकरीबन 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. बता दें कि यह प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके में स्थित है. प्रोजेक्ट को लेकर एडमिरल जोशी ने कहा,' हमें उम्मीद है कि पहली उड़ानें लगभग 3 साल में शुरू हो जाएंगी.'
भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख ने यह भी कहा कि यहां सैन्य तैनाती की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की ओर से निर्देशित की जाएगी. उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट में 2 रनवे होंगे और यह सिविलियन फ्लाइट्स समेत बड़े विमानों को संभालने में सक्षम होगा. बता दें कि भारत मलक्का जलडमरूमध्य में कंट्रोल मजबूत करने के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है. इससे चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने और भारत के समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबलों की सुरक्षा करने की क्षमता भी बढ़ेगी. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह प्रयास चीन के खिलाफ एक क्षेत्रीय रक्षक के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है.
