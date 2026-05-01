Advertisement
trendingNow13200902
Hindi NewsदेशDNA: कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी

DNA: कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी

India: Brahmos Missile: ब्रह्मोस एक घातक हथियार होने के साथ ही साथ स्मार्ट वेपन भी है. आजकल की ज्यादातर मिसाइलें जीपीएस सिग्नल के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचती हैं. जीपीएस सिग्नल को जाम या प्रभावित करके दुश्मन इन मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकता है. वही दूसरी तरफ ब्रह्मोस जीपीएस के भरोसे नहीं बैठती. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 02, 2026, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी

Brahmos Missile: ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है. आज ब्रह्मोस की चर्चा की वजह है वियतनाम के राष्ट्रपति तो-लाम का भारत दौरा. 5 से 7 मई के बीच होने वाली इस यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 5800 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस डील फाइनल हो सकती है. अगर ये डील होती है तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद वियतनाम तीसरा ऐसा देश होगा, जिसके पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल होगी. इस डील के जरिए  भारत को 47 हजार करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी. 

चीन को चुनौती है ब्रह्मोस की डील 

ब्रह्मोस की ये डील सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं है. ये चीन के उस दबदबे को चुनौती भी है, जो वो साउथ चीन सागर में दिखाता रहा है. दरअसल, वियतनाम और चीन के बीच कई आइलैंड को लेकर पुराना विवाद है. चीन अक्सर अपनी विशाल नौसेना के दम पर इस इलाके में छोटे देशों को डराने की कोशिश करता है. दक्षिण चीन सागर में अब तीन देश फिलीपींस, इंडोनेशिया और जल्द ही वियतनाम ब्रह्मोस से लैस होंगे यानी चीन के खिलाफ घेराबंदी की धुरी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी. आगे बढ़ने से पहले हम आपको ब्रह्मोस से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प जानकारी देते हैं.

क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जन्म कबाड़ से हुआ था. सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस आर्थिक संकट से जूझ रहा था. इसी वजह से रूस अपने रैमजेट इंजन प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं कर पा रहा था. वर्ष 1993 में भारत के मिसाइल मैन यानी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम रूस दौरे पर गए थे. इस दौरे पर उन्होंने धूल खाते एक इंजन को देखा.  जानकारी मांगने पर पता चला कि ये एक अधूरा रैमजेट इंजन है. कलाम साहब ने सरकार को मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव दिया. सरकार ने ये प्रस्ताव स्वीकारा भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर किया और नतीजा आज आपके सामने है. दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रह्मोस की विशेषता

ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है. क्रूज मिसाइल एक छोटे मानवरहित विमान की तरह होती है, जो पृथ्वी के वातावरण के भीतर ही सफर तय करती है. ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में नहीं जाती. ये समंदर की लहरों के बिल्कुल करीब यानी सी स्किमिंग करते हुए चलती है. इसकी वजह से ये रडार की नजरों से बच जाती है और जब तक रडार इसे पकड़ता है. तब तक ये टारगेट को हिट कर चुकी होती है. इसमें रिमोट कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम लगा होता है. जिससे यह रास्ता बदल सकती है और अपने टारगेट को ढूंढकर सटीक निशाना लगाती है.

अपनी इन्हीं खासियतों के बलबूते ब्रह्मोस ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है. ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो सीधे गिरने पर भी अपनी स्पीड नहीं खोती. इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस जब टारगेट के ऊपर पहुंचती है तो वहां से वो सीधे 90 डिग्री के कोण में नीचे भी आ सकती है. इस दौरान ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक यानी आवाज से तीन गुना ज्यादा ही रहती है. दुनिया की बाकी क्रूज मिसाइलें ऐसा नहीं कर पाती हैं. 

ब्रह्मोस भी आत्मनिर्भर हो रही

ब्रह्मोस एक घातक हथियार होने के साथ ही साथ स्मार्ट वेपन भी है. आजकल की ज्यादातर मिसाइलें जीपीएस सिग्नल के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचती हैं. जीपीएस सिग्नल को जाम या प्रभावित करके दुश्मन इन मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकता है. वही दूसरी तरफ ब्रह्मोस जीपीएस के भरोसे नहीं बैठती. रास्ता ढूंढने के लिए इसका अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है यानी अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल जाम भी कर दे तब भी ब्रह्मोस की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ता. भारत और वियतनाम की ये संभावित डील मेक इन इंडिया अभियान की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी. अब तक भारत का कुल रक्षा निर्यात 21 हजार करोड़ के पार जा चुका है, जो 10 साल पहले मात्र 686 करोड़ रुपए होता था. कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश हुआ करता था, लेकिन आज भारत हथियार बेच रहा है. ब्रह्मोस का वर्ल्ड पावर बनना इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है. मेक इन इंडिया की तरह ब्रह्मोस भी आत्मनिर्भर हो रही है. इसका सबूत है ब्रह्मोस का रेवेन्यू मॉडल. 

डीआरडीओ के मुताबिक ब्रह्मोस एयरोस्पेस का रेवेन्यू साल 2025 और 26 के लिए 5200 करोड़ के पार पहुंच गया. हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस की नई फैक्ट्री भी शुरू हुई है जिसने रिकॉर्ड समय में मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया. सिर्फ एक साल में वहां से मिसाइलों का पहला बैच तैयार होकर निकलने लगा. ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनाई गई थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
Agni-6 Missile
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
Education news
बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे छात्र, इन ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर कोच
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
Traffic rules in hindi
हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? भुगतनी पड़ जाएगी जेल
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
Jammu and Kashmir
'एग्जिट पोल गलत साबित होंगे', फारूक अब्दुल्ला ने बंगाल के चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
Punjab
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला