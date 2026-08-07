/VIDEO: उत्तर भारत में मौसम का सितम, जरा सी बारिश में दिल्ली डूबी, पहाड़ भी दरके, असम में भी हालात बदतर

देश भर में मानसून का रौद्र रूप जारी है. एक ओर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक नदियां उफान पर हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया गया है. पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब तक 97 लोगों की जान जा चुकी है. इधर उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ-गंगोत्री हाईवे समेत 132 सड़कें पूरी तरह ठप हो गई हैं.
7 अगस्त को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई. जिसके चलते दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. दिल्ली एनसीआर में देर शाम और रात तक गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज आंधी (40 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार) के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. इसे देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है.
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी समेत छह प्रमुख नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं. हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रमुख घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं. रुद्रप्रयाग जिले में सभी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं.
भूस्खलन और मलबे के चलते बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे समेत राज्य की करीब 132 सड़कें पूरी तरह बाधित हो गई हैं, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही ठप पड़ गई है.
पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. दो और लोगों की जान जाने के साथ ही इस मानसून सीजन में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है. राज्य के 15 जिलों में करीब 1.68 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं. गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट जिले इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. फर्रुखाबाद में गंगा नदी का पानी 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में घुस चुका है, जबकि बलिया में उफनाती सरयू नदी के कटान के कारण एक हफ्ते के भीतर 27 घर नदी में समा गए हैं.
बिहार: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है. कटरा प्रखंड के बकुची और नवादा गांवों में कमर तक पानी भर गया है, जिससे कई घर और स्कूल जलमग्न हो गए हैं.
राजस्थान: राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. जयपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है, जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जैसे जिलों में 8 इंच तक भारी बारिश दर्ज की गई है.
छत्तीसगढ़: गरियाबंद जिले के खासरपारा में कच्ची सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं. हालात इतने खराब हैं कि स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर कमर तक भरे पानी को पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक आंधी-तूफान और बिजली चमकने के साथ हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए ओडिशा, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. लोगों को ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है.
IMD के अनुसार उत्तर भारत में 7 से 9 अगस्त तक बारिश का यह दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने सलाह दी है कि पहाड़ी इलाकों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर) में यात्रा करने से पहले स्थानीय प्रशासन के अपडेट्स जरूर जान लें. बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे आश्रय न लें. वहीं किसान अपने खेतों में अतिरिक्त पानी की तुरंत निकासी की व्यवस्था करें और मौसम सामान्य होने पर ही कृषि कार्य करें.