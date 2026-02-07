Advertisement
trendingNow13100840
Hindi Newsदेशखुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज, इस दावे को बताया बेबुनियाद

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज, इस दावे को बताया बेबुनियाद

Islamabad Blast: पाकिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके की भारत ने कड़ी निंदा की है. पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई है, साथ ही साथ अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साफ तौर पर खारिज कर दिया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 07, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज, इस दावे को बताया बेबुनियाद

Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में  6 फरवरी 2026 को शिया समुदाय की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 31 लोगों की जान चली गई जबकि 169 लोग हादसे में घायल हो गए हैं. इस घटना की भारत ने कड़ी निंदा की है और दुख जताते हुए हमले के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराने की पाकिस्तान की कोशिश को खारिज कर दिया. जानिए भारत ने क्या कुछ कहा. 

भारत ने दावे को किया खारिज
एक ऑफिशियल बयान में भारत ने कहा कि पहले हुआ बॉम्बिंग निंदनीय था और पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई. बयान में आगे कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने-बाने के गहरे मुद्दों को सुलझाने के बजाय, अपनी घरेलू बुराइयों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर खुद को धोखा दे रहा है. भारत ने अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साफ तौर पर खारिज कर दिया और उन्हें बेबुनियाद और बेकार बताया. सरकार ने कहा कि ऐसे दावे अंदरूनी चुनौतियों से ध्यान भटकाते हैं और हिंसा के कारणों को सुलझाने में मदद नहीं करते हैं. 

कहां हुआ धमाका
डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के दौरान इस्लामाबाद के एक इमामबाड़े में हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, और 169 घायल हुए हैं. धमाका तरलाई इलाके में इमामबाड़ा खदीजा-तुल-कुबरा में हुआ. इसमें आगे बताया गया कि गृह राज्य मंत्री, तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया को बताया कि हमलावर अफगान नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने फोरेंसिक टेस्ट से यह पता लगा लिया है कि वह कितनी बार अफगानिस्तान गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

जीत का किया था दावा
ये धमाका ऐसे समय पर हुआ जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ II में जीत का दावा किया. बयान में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान 93 BLA लड़ाके मारे गए. इनमें मजीद ब्रिगेड के 50 फिदायीन, फतेह स्क्वाड के 26 लड़ाके और स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड (STOS) के 17 लड़ाके शामिल थे. ऑपरेशन में मजीद ब्रिगेड, STOS, फतेह स्क्वाड, ZIRAB (इंटेलिजेंस विंग) और हक्कल (मीडिया विंग) समेत BLA की सभी बड़ी यूनिट्स ने हिस्सा लिया. पाकिस्तानी आर्मी, फ्रंटियर कॉर्प्स, पुलिस और स्टेट-स्पॉन्सर्ड डेथ स्क्वाड के सदस्यों समेत 362 से ज्यादा दुश्मन सैनिक मारे गए. सत्रह दुश्मन सैनिक पकड़े गए. जिसमें दस की पहचान बलूच के तौर पर हुई, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि सात अभी भी BLA की कस्टडी में हैं. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

New Delhi

Trending news

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान