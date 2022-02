Hyundai मामले पर भारत ने अपनाया कठोर रुख, विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: कश्मीर मामले में हुंडई पाकिस्तान की ओर से किए गए विवादित ट्वीट के बाद अब भारत ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उनकी साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चुंग ईयू-यंग से फोन पर बात हुई.

हुंडई के पाकिस्तानी डीलर के ट्विटर अकाउंट से जो मैसेज पोस्ट किया गया था उसमें ‘कश्मीर एकता दिवस’ का समर्थन किया गया था. इस पोस्ट के बाद ट्विटर पर ‘हैशटैग बॉयकाट हुंडई' ट्रेंड करने लगा और कई लोग हुंडई के उत्पाद नहीं खरीदने की अपील करने लगे. इसके बाद हुंडई मोटर्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर स्पष्ट किया था. हालांकि भारत की आपत्ति के बाद उस पोस्ट को हटा लिया गया था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (MEA Spokesperson Arindam Bagchi) ने कहा है कि हमने तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस पर हुंडई पाकिस्तान द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी. 6 फरवरी 2022 को इस सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया के सियोल में हमारे राजदूत ने हुंडई मुख्यालय से संपर्क किया और स्पष्टीकरण मांगा. आपत्तिजनक पोस्ट को बाद में हटा दिया गया.

कश्मीर पर Hyundai Pakistan (हुंडई पाकिस्तान) के विवादित ट्वीट के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है. भारत ने दक्षिण कोरियाई राजदूत को तलब करने के साथ साथ सियोल में भी ऐतराज जताया है. भारत ने साथ ही हुंडई कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी नाराजगी जताई है. वहीं भारत के कड़े रुख के बाद दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर घटनाक्रम पर खेद जताया है.

Received a call from ROK FM Chung Eui-yong today. Discussed bilateral and multilateral issues as also the Hyundai matter.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 8, 2022