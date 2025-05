पाकिस्तानी सेना किसी बिल में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर ले, जब चाहेंगे उड़ा देंगे, भारत के एयर डिफेंस का खुला चैलेंज; अब क्या करेंगे असीम मुनीर?

opration sindoor: सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने सोमवार को भारत की सैन्य क्षमताओं पर जो बात कही, उसके बाद तो पाकिस्तान को खाना हजम नहीं हो रहा होगा. कुन्हा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के पास ऐसा हथियार भंडार है, जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है. यानी पाकिस्तान में किसी भी जगह, कही भी भारत हमला करके दुश्मनों का कचूमर निकाल सकता है. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल डी 'कुन्हा ने कहा, 'पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है.

पाकिस्तानी सेना हेडक्वार्टर कही भी बना लें

अगर पाकिस्तान अपनी सेना का जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) या कहीं और ले जाता है, तो भी उसे 'गहरा गड्ढा ढूंढना होगा.' ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कुन्हा का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख हवाई ठिकानों पर ऐसे सटीक हमले किए जिसके बाद पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद हो गए. जिसमें लॉइटरिंग मुनिशन्स (लंबे समय तक हवा में रहने वाले हथियार) का इस्तेमाल कर उच्च-मूल्य के लक्ष्यों को नष्ट किया गया. इसमें स्वदेशी आधुनिक तकनीक, जैसे लंबी दूरी के ड्रोन और गाइडेड मुनिशन्स ने ऑपरेशन की सफलता में अहम भूमिका निभाई.

#WATCH | Delhi: On how Pakistan used civilian planes as a shield, DG Army Air Defence Lt Gen Sumer Ivan D’Cunha says, "...Our nation doesn't harm civilians in any form. They knew we wouldn't try to shoot down their aircraft. The first thing that you do in conflict is to make sure… pic.twitter.com/9UGQZfkRso

