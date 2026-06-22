अगर दुनिया में आग से होने वाली मौत के आंकड़ों की तुलना भारत से करें तो ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया कि दुनिया में आग की वजह से करीब एक लाख 20 हजार मौतें हुई थी. अकेले भारत में 27 हजार से ज्यादा मौत रिपोर्ट की गई थी. यानी 2019 में आग से होने वाली दुनिया की लगभग हर पांचवीं मौत भारत में हुई और आग से होने वाली कुल मौतों के हिसाब से भारत शीर्ष पर था. ये अच्छी स्थिति नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हमारे देश के सिस्टम को लेनी होगी.