Where Most Fires Occur in World? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में आग से होने वाले हादसों के कुल 5 हजार 971 मामले दर्ज हुए. यानी एक साल में करीब 6 हजार आगजनी की घटनाएं हुईं. जिनमें 5 हजार 888 लोगों की मौत हुई. यानी करीब-करीब 6 हजार लोग मारे गए.
इस आंकड़े को आप दिन के हिसाब से देखेंगे तो रोजाना भारत में 16 लोग सिर्फ आग में जलकर मर जाते हैं. ये आंकड़ा सिर्फ दर्ज केसों का है. जिनकी रिपोर्ट कराई गई. देश में आगजनी की कुल घटनाएं और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. आज आपको भारत में इन हादसों की बड़ी वजह यानी आग लगने के कारणों के बारे में भी जानना चाहिए.
आग लगने के कुल मामलों में 110 बार पटाखों की वजह से आग लगी. 1 हजार 42 बार इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. लगभग 1300 मामले गैस सिलेंडर और स्टोव की वजह से आग लगने के थे. जबकि सबसे ज्यादा लगभग 3500 मामलों में आग लगने के अन्य कारण बताए गए हैं.
सबसे चिंताजनक बात यही है कि 58% मामलों को अन्य वजहों की श्रेणी में रखा गया. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में आग लगने की वास्तविक वजह का स्पष्ट फोरेंसिक विश्लेषण ही नहीं हो पाता. जब कारण स्पष्ट नहीं होता, तब जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो जाता है.
आज आपको आग से होने वाली मौत का वैश्विक आंकड़ा भी जानना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 1 लाख 80 हजार लोग जलने और आग से जुड़े हादसों में जान गंवाते हैं. इनमें से अधिकांश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, जहां भवन सुरक्षा, आपातकाल में बाहर निकलने की व्यवस्था और फायर सेफ्टी नियम अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं.
अगर दुनिया में आग से होने वाली मौत के आंकड़ों की तुलना भारत से करें तो ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया कि दुनिया में आग की वजह से करीब एक लाख 20 हजार मौतें हुई थी. अकेले भारत में 27 हजार से ज्यादा मौत रिपोर्ट की गई थी. यानी 2019 में आग से होने वाली दुनिया की लगभग हर पांचवीं मौत भारत में हुई और आग से होने वाली कुल मौतों के हिसाब से भारत शीर्ष पर था. ये अच्छी स्थिति नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हमारे देश के सिस्टम को लेनी होगी.