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दुनिया में आग से मौतों में शीर्ष पर है भारत, आखिर सिस्टम की जवाबदेही कब तय होगी? कौन कराएगा फायर सेफ्टी नियमों का पालन

DNA on Causes of Fires: दुनिया में आग से होने वाली मौतों में भारत शीर्ष पर होता है. सवाल है कि आखिर सिस्टम की जवाबदेही कब तय होगी? फायर सेफ्टी नियमों का पालन आखिर कौन कराएगा.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:52 PM IST
दुनिया में आग से मौतों में शीर्ष पर है भारत, आखिर सिस्टम की जवाबदेही कब तय होगी? कौन कराएगा फायर सेफ्टी नियमों का पालन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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