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Hindi Newsदेशभारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; बंगाल की खाड़ी के बजाय पहुंच जातीं अरब सागर

भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; बंगाल की खाड़ी के बजाय पहुंच जातीं अरब सागर

West Flowing Rivers in India: भारत की अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व दिशा में चलकर बंगाल की खाड़ी में अपनी यात्रा पूरी करती हैं. लेकिन देश में 2 ऐसी ‘विद्रोही’ नदियां हैं, जो इस नियम को नहीं मानती. वे ‘उल्टी दिशा’ में सफर करके बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में सफर पूरा करती हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 21, 2026, 09:30 PM IST
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Which are West Flowing Peninsular Rivers in India: भारत की अधिकतर नदियां पूर्व की बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं. इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रायद्वीप सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान रखता है. जिसके चलते गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, सरयू समेत तमाम नदियां अपने आप पूर्व दिशा की ओर बहती चली जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपनी यात्रा संपन्न करती हैं. हालांकि कुछ दुर्लभ नदियां ऐसी भी हैं, जो इस नियम का उल्लंघन करती हुई दिखती हैं. आज हम ऐसी ही दो नदियों के बारे में बताते हैं, जो मध्य भारत से अपना सफर शुरू करके अरब सागर में जाकर सफर को खत्म करती है. वे आखिर ऐसा क्यों करती हैं. वे नदियां पूर्व की ओर क्यों नहीं बहती? आइए, इसके पीछे की वजह के बारे में आपको बताते हैं. अपने 'विद्रोही' तेवर की वजह से इन दोनों नदियों को 'विद्रोही नदी' भी कहा जाता है. 

पश्चिम की ओर बहने वाली 'पवित्र' नदी

हम जिन दो नदियों की बात कर रहे हैं, उनमें नर्मदा पहली है. इस नदी को रेवा भी कहा जाता है. यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है. इस नदी की लंबाई लगभग 1,312 किलोमीटर है. मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू करके यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खम्भात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है.

नर्मदा को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है. उज्जैन में होने वाला कुंभ इसी पवित्र नदी के किनारे पर होता है. इस पावन नदी के किनारे पर बहुत सारे मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनी हुई हैं. लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए नर्मदा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं. यह पावन नदी जंगल, झरने और गुफाओं से होते हुए बहती है.

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नर्मदा की 'जुड़वां बहन' भी है विद्रोही 

दूसरी 'विद्रोही नदी' का नाम तापी है. इसे नर्मदा की 'जुड़वां बहन' या सहेली भी कहा जाता है. यह नदी यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है. इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती हुई सूरत के पास अरब सागर में मिल जाती है. इस नदी की लंबाई करीब 724 किलोमीटर है. तापी नदी की मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है. यह नदी सिंचाई और मछलीपालन का अहम स्रोत मानी जाती है. सूरत और भुसावल जैसे शहर इसकी गोद में बसे हैं.

नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं?

गा-यमुना समेत देश की ज्यादातर नदियां ढलान के अनुसार पूर्व की ओर जाती हैं. लेकिन नर्मदा और तापी हिमालय के निर्माण के दौरान बनी रिफ्ट घाटी (दरारों) का फायदा उठाकर पश्चिम चली गईं. यही वजह है कि यह पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर मुड़ती है और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंचकर अरब सागर में गिर जाती हैं. वैसे तो माही, साबरमती और लूनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं और वे भी पश्चिम की ओर बहती हैं. लेकिन वे अपेक्षाकृत छोटी हैं. जबकि नर्मदा-तापी बड़ी नदियां हैं. इसलिए उन्हें ही पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी माना जाता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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