Advertisement
trendingNow12958083
Hindi Newsदेश

भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!

अब बात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते की. जिसने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया है. दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ कई व्यापारिक समझौते हुए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!

India UK Trade: अब बात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते की. जिसने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया है. दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ कई व्यापारिक समझौते हुए हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौतों ने दोनों देशों को ना सिर्फ आर्थिक मजबूती दी है.  बल्कि भारत की ताकत को चुनौती देने वालों को करारा जवाब भी दिया है. ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर के बीच ब्रिटेन और भारत की डील नई उम्मीदें लेकर आया है. साथ ही ब्रिटेन और भारत की नजदीकियों ने अमेरिका और पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है. 

भारत-यूके के बीच अहम समझौता

ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील होने की वजह से अमेरिकी टैरिफ का मार का असर कम होगा. भारत ब्रिटेन में सर्विस सेक्टर में बेहतर करेगा. ब्रिटेन के साथ होने वाला यह व्यापार समझौता-जो अगले साल जुलाई तक लागू होने की उम्मीद है, भारत की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं- US सेना को कौन बंधक बना रहा? भड़के ट्रंप बोले- सैनिकों को टाइम पर मिले सैलरी वरना... 

दोनों देशों के बीच हो रहे इस व्यापार समझौते से कपड़े, जूते, खेल के सामान और इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियों में तेजी आनी की उम्मीद जताई जा रही है. इससे हजारों लोगों को नौकरियों का नया अवसर मिल सकता है. इस कदम से दोनों ही देश आर्थिक रुप से और ज्यादा मजबूत होंगे.कुल मिलाकर अमेरिकी व्यापार नीतियों से पैदा हुई चुनौतियों के बीच भारत-यूके व्यापार समझौता भारत को न केवल एक वैकल्पिक बाजार मुहैया कराएगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और सेवा क्षेत्र में नई भूमिका भी देगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

India-UK Trade Deal

Trending news

भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
india us ties
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ