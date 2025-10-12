भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!

अब बात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते की. जिसने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया है. दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ कई व्यापारिक समझौते हुए हैं.
India UK Trade: अब बात भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते की. जिसने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया है. दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ कई व्यापारिक समझौते हुए हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौतों ने दोनों देशों को ना सिर्फ आर्थिक मजबूती दी है. बल्कि भारत की ताकत को चुनौती देने वालों को करारा जवाब भी दिया है. ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर के बीच ब्रिटेन और भारत की डील नई उम्मीदें लेकर आया है. साथ ही ब्रिटेन और भारत की नजदीकियों ने अमेरिका और पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है.
भारत-यूके के बीच अहम समझौता
ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील होने की वजह से अमेरिकी टैरिफ का मार का असर कम होगा. भारत ब्रिटेन में सर्विस सेक्टर में बेहतर करेगा. ब्रिटेन के साथ होने वाला यह व्यापार समझौता-जो अगले साल जुलाई तक लागू होने की उम्मीद है, भारत की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करेगा.
दोनों देशों के बीच हो रहे इस व्यापार समझौते से कपड़े, जूते, खेल के सामान और इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियों में तेजी आनी की उम्मीद जताई जा रही है. इससे हजारों लोगों को नौकरियों का नया अवसर मिल सकता है. इस कदम से दोनों ही देश आर्थिक रुप से और ज्यादा मजबूत होंगे.कुल मिलाकर अमेरिकी व्यापार नीतियों से पैदा हुई चुनौतियों के बीच भारत-यूके व्यापार समझौता भारत को न केवल एक वैकल्पिक बाजार मुहैया कराएगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और सेवा क्षेत्र में नई भूमिका भी देगा.
