'टैंकों का काल' बनेगा भारत? अमेरिका से मिलेगी घातक जैवलिन मिसाइल सिस्टम; दुश्मन के बंकर और टैंक होंगे तबाह!

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है. भारत अमेरिकी जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने यह दावा किया है. खास बात यह है कि जैवलिन का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में पहले ही किया जा चुका है और इसे दुनिया की चर्चित एंटी-टैंक मिसाइल प्रणालियों में गिना जाता है.
अमेरिकी राजदूत के इस बयान को दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते रक्षा संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो भारत की सैन्य क्षमता में इजाफे के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के ज्वाइंट प्रोडक्शन का रास्ता भी खुल सकता है.
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए जैवलिन मिसाइल को लेकर जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि भारत युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुकी जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली खरीदने की योजना बना रहा है. गोर ने अपने पोस्ट में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के मई 2026 में हुए 'शांगरी-ला डायलॉग' के बयान का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह कदम भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी. अमेरिकी राजदूत के मुताबिक, इस संभावित खरीद से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में को-प्रोडक्शन की नई संभावनाएं भी सामने आ सकती हैं.
सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के मौजूदा रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग का स्तर इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है. दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है. सैन्य अभ्यासों से लेकर रक्षा तकनीक और हथियार प्रणालियों तक, दोनों देश कई स्तरों पर एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में जैवलिन मिसाइल की संभावित खरीद को इसी बढ़ती साझेदारी की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है.
जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, जिसे खास तौर पर बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसकी खासियत यह है कि इसे सैनिक अपेक्षाकृत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं. इस प्रणाली की सबसे चर्चित विशेषताओं में इसकी 'फायर एंड फॉरगेट' क्षमता शामिल है. यानी लक्ष्य पर मिसाइल दागे जाने के बाद ऑपरेटर को लगातार उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में ऐसी प्रणालियां पैदल सैनिकों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती हैं. जैवलिन का इस्तेमाल वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में भी किया जा चुका है. इसी वजह से अमेरिकी राजदूत ने इसे 'युद्ध में परखी जा चुकी' प्रणाली के तौर पर रेखांकित किया है.
जैवलिन को लेकर जानकारी साझा करने से पहले सर्जियो गोर नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने गांधी स्मृति संग्रहालय का भी दौरा किया. गोर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि गांधी स्मृति जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति के गांधीवादी मूल्यों को प्रेरणादायक बताया.
अमेरिकी राजदूत ने इस दौरान भारत में अपने सहयोगी देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की जानकारी भी साझा की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटर और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के साथ मुलाकात की. गोर ने कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत उपयोगी और सार्थक रही. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ. जैवलिन मिसाइल की संभावित खरीद और संयुक्त उत्पादन की संभावना के अमेरिकी संकेत ऐसे समय सामने आए हैं, जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार नए क्षेत्रों तक विस्तार कर रही है.