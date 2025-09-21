भारत-US ट्रेड डील पर संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका; जानें ट्रंप की नई H1-B वीजा नीति क्यों बनेगी बाधा
भारत-US ट्रेड डील पर संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका; जानें ट्रंप की नई H1-B वीजा नीति क्यों बनेगी बाधा

अमेरिका से टैरिफ को लेकर बातचीत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका जाएगा. ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका से महंगे टैरिफ और ट्रेड डील पर बातचीत करेगा. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:35 AM IST
भारत-US ट्रेड डील पर संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका; जानें ट्रंप की नई H1-B वीजा नीति क्यों बनेगी बाधा

India US Trade Deal: भारत अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को लेकर अभी जंग थमी भी नहीं थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक और चुनौती पेश कर दी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1B वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन करते हुए अब इसमें एक साल के लिए एक लाख डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगा दिया. अमेरिका से टैरिफ को लेकर बातचीत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका जाएगा. ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका से महंगे टैरिफ और ट्रेड डील पर बातचीत करेगा. इस बीच अमेरिका ने H1B वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए एक लाख डॉलर का शुल्क लगा दिया है. अब H1B वीजा पॉलिसी में बदलाव की वजह से भारत-US ट्रेड डील पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा नीति पर नए फैसले के बाद से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. H1B वीजा में अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलाव से पहले औसतन 66 हजार डॉलर प्रतिवर्ष कमाने वाले वीजा धारकों के लिए यह शुल्क अब नए शुल्क लगाए जाने के बाद इस वीजा कार्यक्रम को लगभग खत्म कर देने जैसा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह कदम विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों पर सबसे ज्यादा चोट करता हुआ दिखाई दे रहा है. क्योंकि अमेरिका में प्रवासियों की बात की जाए तो नौकरियों में लगभग 70 फीसदी से भी ज्यादा भारतीयों का कब्जा है. ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी की वजह से अब भारत-अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार
भारतीय प्रोफेशनल्स और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. H1B वीजा के जरिए हर साल बड़ी संख्या में इंडियन स्पेशलिस्ट अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं. लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त से भारतीय प्रोफेशनल्स के इन अवसरों को सीमित कर दिया है. नासकॉम ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि इससे अमेरिकी करते हैं। लेकिन नई शर्तें इस अवसर को सीमित कर देंगी। नासकॉम ने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिकी इनोवेशन सिस्टम एंप्लॉइमेंट मार्केट पर भी निगेटिव असर पड़ेगा. सूत्रों के मुताबिक भारत पहले से ही अमेरिका को लेकर सर्विस सेक्टर में पहले से ज्यादा पहुंच की डिमांड कर रहा था लेकिन अब ये फैसला भारत-अमेरिका ट्रेड डील को भी प्रभावित कर सकता है.

H1B वीजा नीति को लेकर ट्रंप के नए फैसले से ट्रेड डील पर पड़ सकता है असर 
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत पहले से ही अमेरिका को लेकर सर्विस सेक्टर में अधिक पहुंच की मांग कर रहा था. लेकिन अब, जब यह फैसला वार्ता के सेंसटिव पीरिएड में आया है. ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव टैरिफ ट्रेड डील को लेकर होने वाली समझौते की संभावनाओं को भी कमजोर कर सकता है. आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक डेलीगेशन के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं. ऐसे में H1B वीजा नीति को लेकर ट्रंप के नए फैसले से इस ट्रेड डील पर असर पड़ सकता है.  

यह भी पढ़ेंः'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी

