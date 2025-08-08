DNA: टैरिफ विवाद में नेतन्याहू की एंट्री...दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
Advertisement
trendingNow12873090
Hindi Newsदेश

DNA: टैरिफ विवाद में नेतन्याहू की एंट्री...दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?

DNA Analysis: इजरायल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में सीजफायर करवाएगा.  क्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो फॉर्मूला है. जिससे डॉनल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो और वो भारत पर लगाए गए 50 परसेंट टैरिफ को कम या खत्म कर दें.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: टैरिफ विवाद में नेतन्याहू की एंट्री...दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?

DNA Analysis: दुनिया पर टैरिफ लगाने वाले डॉनल्ड ट्रंप को इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं. स्पेन और स्विटज़रलैंड ने रक्षा सौदों पर अमेरिका को झटका दिया, तो भारत ने भी 50 परसेंट टैरिफ के एलान के बाद अमेरिका से पी8आई विमानों की खरीद को होल्ड पर डाल दिया है.

लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वाली जंग जारी रहेगी. या फिर कोई फॉर्मूला निकल सकता है. इस बड़े सवाल के बीच आज भारत अमेरिका टैरिफ विवाद में इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री हो गई. आज आपको भी जानना चाहिए जो देश अमेरिका और भारत दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है.

क्या  इजरायल भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में सीजफायर करवाएगा?

क्या वही इजरायल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में सीजफायर करवाएगा.  क्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो फॉर्मूला है. जिससे डॉनल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो और वो भारत पर लगाए गए 50 परसेंट टैरिफ को कम या खत्म कर दें. ये बात क्यों हो रही है. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए.

 टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू की सबसे बड़ी बात

आज इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर काफी बात की. पत्रकार उनसे इसलिए भी ये सवाल पूछ रहे थे. क्योंकि इज़रायल इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और भारत को ही अपना सच्चा दोस्त मानता है. इस टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू ने जो सबसे बड़ी बात बोली उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे. नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से निपटने के बारे में कुछ सलाह दूंगा, लेकिन निजी तौर पर. इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं क्या बेंजामिन नेतन्याहू भारत और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा सकते हैं और ट्रंप से निपटने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को क्या सलाह दे सकते हैं. आज आपको इस पर विशेषज्ञों की राय भी जानना चाहिए.

आज आपको ये भी जानना चाहिए इज़रायल के प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की ट्रेड वॉर को लेकर और क्या-क्या कहा. क्योंकि इन्हीं बातों में इज़रायल का धर्मसंकट भी छिपा है.

-नेतन्याहू ने कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते का आधार बहुत मजबूत है. यानि नेतन्याहू मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध इतनी आसानी से खराब नहीं होंगे.
- इज़रायल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को सलाह दी कि टैरिफ मुद्दे को सुलझाना भारत अमेरिका दोनों के हित में है. इसका मतलब इज़रायल का मानना है. मुद्दा नहीं सुलझा तो खामियाजा एक देश को नहीं दोनों देशों को उठाना पड़ेगा.
- नेतन्याहू ने कहा दोनों देशों के बीच समस्या का समाधान इजराइल के लिए भी अच्छा होगा. यानि नेतन्याहू उस स्थिति से बचना चाहते हैं कि उनको व्यापार या रक्षा समझौतों के लिए भारत और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना पड़े.
-आज आपको ये भी जानना चाहिए इज़रायल के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती होनी क्यों जरूरी है और दोनों देशों से इज़रायल के लिए कितने गहरे संबंध हैं.
-इज़रायल अमेरिका से सालाना चार लाख 15 हजार करोड़ रुपये का व्यापार करता है. यानि अमेरिका इज़रायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है. वहीं, भारत और इज़रायल के बीच सालाना 6 हजार 225 करोड़ रुपये  का कारोबार होता है. दोनों देश पांचवे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं.
-अमेरिका ने सिर्फ 2025 में इज़रायल को अब तक 3 हजार 164 करोड रुपये़ के हथियार दिए हैं. जबकि इज़रायल से 2020 में भारत ने 7 हजार 500 करोड़ के हथियार खरीदे थे.
-मिडिल ईस्ट में अमेरिका इज़रायल के साथ मजबूती से खड़ा है. वहीं दक्षिण एशिया में भारत ही इज़रायल का सबसे भरोसेमंद साझेदार है. यानि इज़रायल के लिए भारत और अमेरिका दोनों बहुत जरूरी हैं. और इसीलिए कहा जा रहा है अब इज़रायल. अमेरिका से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर को रोकने की कोशिश कर सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysistrump tarrif

Trending news

रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
;