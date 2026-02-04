'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने रूबियो को दिया था करारा जवाब, ट्रेड डील पर अब हुआ सबसे बड़ा खुलासा

America-india Trade Deal: भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा है. ऐसे में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी की सरकारी वॉशिंगटन के साथ समझौते के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का खत्म होने तक का इंतजार करने के लिए तैयार थी. अमेरिका को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पिछले साल सितंबर 2025 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक बैठक की थी, जहां उन्होंने कहा था कि भारत ट्रंप या उनके शीर्ष सहयोगियों से दबने वाला नहीं है.

ट्रंप की निकाली हेकड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक समझौते को लेकर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकालते हुए कहा था कि अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो वह ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक का इंतजार कर सकता है. इसमें यह भी कहा गया कि डोभाल ने रुबियो से साफ कहा था कि भारत किसी भी तरह से ट्रंप और उनके सहयोगियों की धमकी से डरने वाला नहीं है और तल्खी कम न होने तक वह व्यापार समझौते के लिए साल 2029 तक का भी इंतजार कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक ऐसे समय पर हुई थी जब ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार पीएम मोदी पर हमला किया जा रहा था और भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- दशकों बाद खुलेआम ईरान की सड़कों पर बाइक चला सकेंगी महिलाएं, सरकार ने पलटा सालों पुराना कानून

Add Zee News as a Preferred Source

'बंद करें भारत की आलोचना..

'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल की ओर से मार्को रुबियो को यह भी याद दिलाया गया कि भारत ने अतीत में भी कई अमेरिकी प्रशासनों के विरोध का सामना किया है. उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए ट्रंप और उनके अधिकारी सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना बंद कर दें. इसके अलावा डोभाल ने स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की 'बुलिंग' को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा. बता दें कि इस बैठक के बाद से ही सितंबर 2025 के अंत में पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप के लहजे में थोड़ी नरमी देखी गई थी.

ये भी पढ़ें- इटली के चर्च में एंजिल की जगह लगा दी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, भड़के लोग; देश में मचा बवाल

कैसे आई रिश्तों में कड़वाहट

बता दें कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध तब तनावपूर्ण हुए थे जब नई दिल्ली की ओर से मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप की ओर से किए गए दावों को झूठा करार दिया था. इसके बाद पीटर नवारो जैसे ट्रंप के करीबियों की ओर से पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर तीखे हमले किए गए थे. नवारो ने पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा वाकी तस्वीर पर तंज कसा था और रूस से तेल खरीदने को लेकर रूस-यूक्रेन जंग को 'मोदी का युद्ध' बताया था. अमेरिका ने इसी कड़वाहट के बीच भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया था.