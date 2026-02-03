'हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन...' शशि थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार से स्पष्टता की मांग की है. उन्होंने टैरिफ घटने को सकारात्मक बताया, लेकिन समझौते के विवरण, किसानों की सुरक्षा और व्यापार पर प्रभाव को लेकर सवाल उठाए.
India-US Trade Deal: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी और पारदर्शिता की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि समझौते में वास्तव में क्या-क्या शामिल है.
शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष सरकार का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि केवल स्पष्टता चाहता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट ही पर्याप्त हैं. थरूर ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इस समझौते में क्या है. हमारे पास सिर्फ ट्रम्प का ट्वीट और मोदी का ट्वीट है. क्या भारत सरकार को संसद और जनता के सामने आकर यह नहीं बताना चाहिए कि इस समझौते की शर्तें क्या हैं?
थरूर ने समझौते को लेकर जाहिर की अपनी चिंता
थरूर ने इस समझौते के भारतीय किसानों और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने पूछा कि यदि यह समझौता कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, तो किसानों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने अमेरिकी दावों का हवाला देते हुए कहा कि ट्रम्प 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार की बात कर रहे हैं, जबकि भारत का कुल आयात बिल लगभग 700 अरब डॉलर है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को अन्य देशों से आयात कम करना पड़ेगा.
थरूर ने कहा कि अगर यह अच्छी खबर है तो हम जश्न मनाना चाहेंगे, लेकिन हमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. पारदर्शिता बेहद जरूरी है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी. पार्टी ने कृषि क्षेत्र को खोलने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने और रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाए थे.
कांग्रेस ने X पर एक पोस्ट में कहा कि जिस तरह युद्धविराम की घोषणा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी, उसी तरह व्यापार समझौते की जानकारी भी पहले ट्रम्प ने साझा की. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलने से भारतीय उद्योग, व्यापारियों और किसानों पर गंभीर असर पड़ सकता है. कांग्रेस ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि किसानों के हितों की सुरक्षा कैसे की जाएगी और क्या भारत को अमेरिकी दावों के मुताबिक रियायती रूसी तेल की खरीद रोकने पर सहमति दी गई है.
