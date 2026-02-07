Advertisement
trendingNow13100831
Hindi Newsदेशमेक इन इंडिया सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं, भरोसे की नई इबारत है

'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं, भरोसे की नई इबारत है

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संतोष जताते हुए इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम बताया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बना ली है. उन्होंने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार भी जताया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बना ली है. मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं.

 

डील से रोजगार की बढ़ेगी संभावनाएं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ को नई मजबूती देगा और भारतीय किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों सहित कई वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा. साथ ही, इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बनेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी साझेदारी को और गहरा करेगा. इसके अलावा, यह भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन को सशक्त करने के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा. पीएम मोदी ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएं.

 हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलेंगे ज्यादा मौके: विदेश मंत्री

इस बीच, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ट्वीट किया कि अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका के बीच आपसी फायदे वाली ट्रेड पार्टनरशिप को साकार करेगा. यह फ्रेमवर्क हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस और मौके सुनिश्चित करेगा. नए रास्ते खुल गए हैं जो 'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

India-US trade dealPM ModiTrump

Trending news

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान