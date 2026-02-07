'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं, भरोसे की नई इबारत है

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बना ली है. मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं.

Great news for India and USA We have agreed on a framework for an Interim Trade Agreement between our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries. Add Zee News as a Preferred Source This framework reflects the growing depth, trust and dynamism of… https://t.co/zs1ZLzamhd — Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026

डील से रोजगार की बढ़ेगी संभावनाएं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ को नई मजबूती देगा और भारतीय किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों सहित कई वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा. साथ ही, इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बनेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी साझेदारी को और गहरा करेगा. इसके अलावा, यह भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन को सशक्त करने के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा. पीएम मोदी ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएं.

EAM Dr. S. Jaishankar tweets, "The framework for an Interim Agreement will realise a mutually beneficial India - US trade partnership. The framework will ensure greater market access and opportunities for our exporters. New vistas have opened up that will further promote Make in… pic.twitter.com/fRCDDp44To — ANI (@ANI) February 7, 2026

हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलेंगे ज्यादा मौके: विदेश मंत्री

इस बीच, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ट्वीट किया कि अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क भारत-अमेरिका के बीच आपसी फायदे वाली ट्रेड पार्टनरशिप को साकार करेगा. यह फ्रेमवर्क हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस और मौके सुनिश्चित करेगा. नए रास्ते खुल गए हैं जो 'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देंगे.