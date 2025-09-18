DNA: राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...लोकतंत्र के मंदिर में सेंध लगी है, क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?

DNA Analysis: आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि आलंद विधानसभा सीट से 6 हजार 18 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से डिलीट करने की साजिश हुई.
Trending Photos
DNA Analysis: सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत की सतर्क नज़र है. यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़ा है और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ये तो बाहरी खतरे की बात थी. अब बात उस खतरे की जिसे देश का विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है. हम इसे बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है. हम इसे बड़ा मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है. हमारे देश के संविधान से जुड़ा है. आपके हमारे वोट के अधिकार से जुड़ा है.
ये मुद्दा वोट चोरी का है. आज बहुत सरल शब्दों में हम अपने विश्लेषण में ये समझने की कोशिश करेंगे की क्या भारत में वोट चोरी हो सकती है. क्या आम आदमी का वोट चोरी हो सकता है. इस गंभीर विषय को समझने में आसानी हो इसलिए सबसे पहले वोट चोरी को समझना जरूरी है. जैसे सामान्य चोरी में घर से धन या कोई वस्तु गायब कर दी जाती है. वैसे ही राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब किए गए यानी उनका नाम काट दिए गए. आरोप है कि ये सबकुछ चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया इसलिए राहुल गांधी इसे वोट चोरी कह रहे हैं.
आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि आलंद विधानसभा सीट से 6 हजार 18 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से डिलीट करने की साजिश हुई. उन बूथों से वोटर के नाम हटाने की साजिश की गई जहां कांग्रेस मजबूत थी. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की सारी साजिश सेंट्रलाइज्ड मैनर में कॉल सेंटर लेवल पर हो रही है. राहुल गांधी का आरोप है कि आलंद में वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया.
वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर से की गई. इस तरह फर्ज़ीवाड़ा कर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए गए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरा फर्जीवाड़ा इस तरह हुआ कि जिसके नाम से शिकायत हुई उसे भी नहीं पता चला और जिनका नाम डिलीट हुआ उनको भी जानकारी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि कुछ खास वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए.
वोट चोरी का आरोप बेहद गंभीर है. ऐसे आरोप लोकतंत्र के लिए खतरा है. क्योंकि आपके-हमारे वोट से ही सरकार बनती है. जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होगी तो चुनाव में गड़बड़ी होगी और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. इसलिए आज जी न्यूज़ संवाददाता ने आलंद पहुंचकर ग्राउंड पर लोगों से बात की. कुछ लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की बात कही. लेकिन ये कुछ लोग थे. 7 अगस्त को भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया था. 7 अगस्त को वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराएं और सबूत पेश करें.
आज राहुल गांधी अपने साथ दो गवाह भी लाए थे. राहुल के पहले गवाह थे सूर्यकांत गोविना, सूर्यकांत राहुल गांधी के साथ प्रेस कन्फ्रेंस में मौजूद थे. आरोप है कि सूर्यकांत की शिकायत पर 12 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए. राहुल की दूसरी गवाह थीं गोदावाई. उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर हुई. गोदावाई के नाम से हुई शिकायत पर 12 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए.
सूर्यकांत और गोदावाई का कहना था कि उन्होंने शिकायत नहीं की. शिकायत को लेकर उनसे जानकारी भी नहीं ली गई. अब सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे के नाम पर फेक लॉगिन बनाकर, बिना उसकी जानकारी के वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत की जा सकती है. ये गंभीर आरोप है. इस फर्जीवाड़े में तकनीक का भी समावेश है. इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
कर्नाटक CID इन शिकायतों की जांच कर रही है. आज राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक CID ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां भेजी है. राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक CID ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट से नाम हटाने का फॉर्म जहां से भरा गया उसका डेस्टिनेशन IP मांगा है. इससे उस जगह की जानकारी मिलेगी जहां से फॉर्म भरे गए. जिन डिवाइस से फॉर्म भरे गए उनका डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट. यानी इससे ये जानकारी मिलेगी कि फॉर्म मोबाइल से भरे गए या डेस्कटॉप से और फॉर्म जमा करने के लिए क्रिएट किए गए OTP की ट्रेल, इससे फोन नंबर की पहचान होगी.
वोट चोरी के आरोपों पर अपनी तरफ से पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. मित्रो वोट चोरी पर राहुल गांधी के आरोप, उनकी तरफ से पेश सबूत और गवाहों के बयान हमने आपको सुनाया. संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनका सार ये है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए वोट चोरी हो रही है. वोट चोरी का अपराध संगठित और हाइटेक तरीके से हो रहा है. वोट चोरी के आरोपियों को चुनाव आयोग बचा रहा है.
ये आरोप हैं और जांच के बाद ही सच सामने आएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है. हम आज ये विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है. बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के लोकतंत्र में वोट चोरी संभव है. 1990 के दशक में बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायतें जरूर थी. लेकिन देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करनेवाला वोट चोरी का आरोप गंभीर है. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष भी रखा है.
चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया. आयोग ने कहा कि ऑनलाइन शिकायत कर वोटर लिस्ट से नाम हटवाना आसान नहीं है. वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है. चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि इस मामले में खुद आयोग की तरफ से FIR दर्ज कराई गई. चुनाव आयोग ने कहा है कि उसका डेटा फुल प्रूफ है और उसमें हेर-फेर संभव नहीं है. सिस्टम को हैक करना संभव नहीं है. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो कर्नाटक CID से कहे कि उसने कब-कब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी.
चुनाव आयोग के इस बयान के बाद कर्नाटक CID ने एक चिट्ठी जारी की है. इसी साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है. यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ऑफ लाइन के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी है. इसके लिए चुनाव आयोग जरूरी दस्तावेज मांगता है. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही नाम हटाए जाते हैं. ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि कोई भी किसी का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करा दे. इसलिए राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल भी उठ रहे हैं.
राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब जांच के बाद मिलेंगे. कर्नाटक CID इसकी जांच कर रही है. भारत में अब तक के लोकतांत्रिक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर धांधली का कोई संगठित मामला भारत के चुनावी इतिहास में सामने नहीं आया है. हां सच ये भी है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है. चुनाव के दौरान ये शिकायत भी आती है कि कई लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.