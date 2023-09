'INDIA को BHARAT करने पर होगा विचार, तब तक BJP देश का दूसरा नाम सोचे'

INDIA vs BHARAT: विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA पर लंबे समय से विवाद छिड़ा हुआ है. भाजपा और सहयोगी पार्टियां विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं. इस बीच केंद्र के एक कदम ने नए विवाद को जन्म दे दिया है. केंद्र ने जी20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर राष्ट्रपति का उल्लेख ‘प्रेसीडेंट ऑफ भारत’ के तौर पर किया है. जिसके बाद से विपक्षी गठबंधन के नेता केंद्र और भाजपा पर हमलावर हैं.

केंद्र और भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं. इस बीच भाजपा को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए. इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि केंद्र के हालिया कदम ने एक सार्वजनिक बहस छेड़ दी है और लोगों की राष्ट्रीय पहचान, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है कि वह अपनी इच्छानुसार इसमें बदलाव कर सके.

उन्होंने कहा कि भाजपा के इस कदम से जनता में आक्रोश पैदा हो गया है. भाजपा 'INDIA' को कैसे ख़त्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है; यह 135 करोड़ भारतीयों का है.

We might consider changing the name of our alliance to BHARAT in the next meeting.

Meanwhile the BJP should now start thinking of a new name for the country.

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023