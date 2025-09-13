...तो क्या भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल जानिए
Advertisement
trendingNow12920765
Hindi Newsदेश

...तो क्या भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल जानिए

Ind VS Pak: एशिया कप मे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राजनेता भी इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 13, 2025, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

...तो क्या भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल जानिए

India Pakistan Match: भारत और पाकिस्तान के मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं. हालांकि एशिया कप में होने वाले मैच से पहले पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है. जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लोग पहलगाम में बहे खून को याद करके पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं. सियासी पार्टियों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है. मुंबई- कानपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा है?

पवन खेड़ा ने जताया विरोध
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मैच को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है. इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि रविवार को निर्धारित दोनों देशों के बीच एशिया कप मैच का बहिष्कार करने का अवसर है ताकि दुनिया को आतंकवाद पर हमारी स्थिति से अवगत कराया जा सके. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ-साथ...? 

नितेश राणे ने कही ये बात
उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, क्या सामना या उद्धव ठाकरे को भारत-पाकिस्तान मैच पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार है? उद्धव ठाकरे के एक सांसद की रैली के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए, हरे झंडे लहराए गए, हरा गुलाल उड़ाया गया और 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाए गए. तो, उन्होंने तब पाकिस्तान के प्रति गुस्सा क्यों नहीं जताया?

Add Zee News as a Preferred Source

 

सड़कों पर उतरी ओवैसी की पार्टी
जबकि हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. मुझे लगता है कि भारत यहां भी विजयी होगा. हालांकि यूपी के कानपुर में ओवैसी की पार्टी इस मैच का कड़ा विरोध जता रही है. नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर को पैरों से कुचला, यही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग लताड़ लगा रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर बरसे लोग 
इस मैच पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि मानो या ना मानो अगर ये मैच हुआ कल तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. जब कभी भी देश के बारे में पता चलेगा या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना पड़ेगा, उनके पास इस मैच का कोई जवाब नहीं होगा और सच्चे राष्ट्रवाद का पर्दा हमेशा के लिए उठ जाएगा. एक ने लिखा की खून से जरूरी बिजनेस है. एक अन्य ने लिखा शहीदों की चिताओं पर रोटियां सेकना हमारे देश के संस्थानों का हमेशा से कर रहा है मगर अब हम काफी नीचे पहुंच गए हैं.

 

ये भी पढ़ें: IND vs PAK मैच से एक दिन पहले अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, अचानक खत्म कर दिया बड़ा सस्पेंस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan match

Trending news

ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
;