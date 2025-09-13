...तो क्या भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल जानिए

Ind VS Pak: एशिया कप मे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राजनेता भी इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
India Pakistan Match: भारत और पाकिस्तान के मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं. हालांकि एशिया कप में होने वाले मैच से पहले पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है. जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लोग पहलगाम में बहे खून को याद करके पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं. सियासी पार्टियों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है. मुंबई- कानपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा है?
पवन खेड़ा ने जताया विरोध
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मैच को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकता है. इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि रविवार को निर्धारित दोनों देशों के बीच एशिया कप मैच का बहिष्कार करने का अवसर है ताकि दुनिया को आतंकवाद पर हमारी स्थिति से अवगत कराया जा सके. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ-साथ...?
नितेश राणे ने कही ये बात
उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, क्या सामना या उद्धव ठाकरे को भारत-पाकिस्तान मैच पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार है? उद्धव ठाकरे के एक सांसद की रैली के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए, हरे झंडे लहराए गए, हरा गुलाल उड़ाया गया और 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाए गए. तो, उन्होंने तब पाकिस्तान के प्रति गुस्सा क्यों नहीं जताया?
सड़कों पर उतरी ओवैसी की पार्टी
जबकि हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. मुझे लगता है कि भारत यहां भी विजयी होगा. हालांकि यूपी के कानपुर में ओवैसी की पार्टी इस मैच का कड़ा विरोध जता रही है. नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर को पैरों से कुचला, यही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग लताड़ लगा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर बरसे लोग
इस मैच पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि मानो या ना मानो अगर ये मैच हुआ कल तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. जब कभी भी देश के बारे में पता चलेगा या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना पड़ेगा, उनके पास इस मैच का कोई जवाब नहीं होगा और सच्चे राष्ट्रवाद का पर्दा हमेशा के लिए उठ जाएगा. एक ने लिखा की खून से जरूरी बिजनेस है. एक अन्य ने लिखा शहीदों की चिताओं पर रोटियां सेकना हमारे देश के संस्थानों का हमेशा से कर रहा है मगर अब हम काफी नीचे पहुंच गए हैं.
