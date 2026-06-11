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DNA: अब निकलेगी ट्रंप की हेकड़ी... नाविकों की मौत पर सख्त हुआ भारत, सालों बाद घुटनों पर आया सुपरपावर

India-America Relations: अमेरिका ने बीते दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास सेटेबेलो नाम के जहाज पर हमला किया. इसमें 24 में से 21 भारतीय नाविकों का तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 नाविक मारे गए. इसको लेकर भारत ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 11, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:51 PM IST
DNA: अब निकलेगी ट्रंप की हेकड़ी... नाविकों की मौत पर सख्त हुआ भारत, सालों बाद घुटनों पर आया सुपरपावर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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