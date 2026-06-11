/DNA: अब निकलेगी ट्रंप की हेकड़ी... नाविकों की मौत पर सख्त हुआ भारत, सालों बाद घुटनों पर आया सुपरपावर

हर मंच पर भारत ने अपने बयानों में दो शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया है. ये दो शब्द हैं विरोध और आलोचना यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कदमों की आलोचना कर रहा है. भारत के इस सख्त जवाब की एक और बड़ी वजह है अमेरिकी फौज का शर्मनाक बर्ताव. अमेरिका ने निहत्थे नाविकों को निशाना बनाया. नाजायज हमलों और नाविकों की मौत पर अफसोस जताने की बजाय अमेरिकी सेना ने हमले के वीडियो जारी कर दिए. सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने जो बयान जारी किया उसमें भी रत्ती भर शर्म या अफसोस नहीं नजर आता. इन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि जिन जहाजों पर हमले किए गए वो हमारी नौसैनिक घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. ये जहाज हमारी चेतावनी के बावजूद ईरान के बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे .अमेरिका का दावा है कि जहाजों ने ईरान पहुंचने की कोशिश की थी. अमेरिका की नजर में ये गुनाह है और इसी बिनाह पर उसने हमारे 3 नाविकों की जान ले ली .जबकि सच ये है कि होर्मुज के इर्द गिर्द जो अमेरिका कर रहा है, असल में वो कार्रवाई गैर कानूनी है. समुद्र में सैन्य घेराबंदी को लेकर वर्ष 1909 का लंदन समझौता और 1994 में बना सान रेमो मैनुएल में दो बातें साफ-साफ लिखी गई हैं. पहला बिंदु कहता है कि सैन्य घेराबंदी की वजह से नागरिकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए. दूसरा बिंदु कहता है कि कोई भी सैन्य घेराबंदी वैश्विक संकट की वजह नहीं बननी चाहिए. अमेरिका ने दोनों गुनाह किए हैं. दोनों अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है. एक तरफ घेराबंदी की आड़ में भारतीय नाविकों की जान ले ली और दूसरी तरफ दुनिया में तेल का संकट बढ़ाने का काम किया है.