/DNA: अब निकलेगी ट्रंप की हेकड़ी... नाविकों की मौत पर सख्त हुआ भारत, सालों बाद घुटनों पर आया सुपरपावर

India Reaction On Attack On Ship: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहरी हिस्से पर अमेरिका ने नौसैनिक घेराबंदी कर रखी है. इस घेराबंदी के जरिए अपना दबदबा दिखाने के लिए, अमेरिकी सेना ने तीन ऐसे जहाजों पर हमले किए हैं, जिनपर भारतीय नाविक सवार थे. आज यानी 11 जून को जलवीर नाम के जहाज पर हमला किया गया. चौबीस घंटे पहले 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हमला किया गया था . इस हमले में 24 में से 21 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 नाविक मारे गए. 8 जून को अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मैरिवैक्स नाम के जहाज पर मिसाइल दाग दी थी . इस जहाज में भी भारतीय नाविक मौजूद थे. ओमान की नौसेना ने 24 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया था. एक ही हफ्ते के अंदर तीन बार ऐसे जहाजों को निशाना बनाया गया, जिनपर भारतीय नाविक मौजूद थे. इसी वजह से भारत ने समंदर में उकसावे के बिना की गई इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है.
विदेश मंत्रालय ने पहले अमेरिका के राजनयिक को तलब किया. उसे सख्त लहजे में बता दिया कि भारत से जुड़े जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यानी दिल्ली ने अमेरिका को उसका दायरा बता दिया. बता दिया, कि आप ईरान के नाम पर भारत और भारतीयों की सुरक्षा पर चोट करने की गलती मत कीजिए. ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए होर्मुज की घेराबंदी की थी, लेकिन ईरान को दबाने के लिए भारतीय नाविकों को निशाना बनाने की कार्रवाई को स्वतंत्र आवाजाही के सिद्धांत के उल्लंघन से कम नहीं करार दिया जा सकता. भारत ने अपनी आवाज को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी उठाया ताकि ट्रंप को ये समझ आ सके कि अपने नागरिकों पर बेवजह हो रहे हमलों को भारत सहन नहीं करने वाला.
हर मंच पर भारत ने अपने बयानों में दो शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया है. ये दो शब्द हैं विरोध और आलोचना यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कदमों की आलोचना कर रहा है. भारत के इस सख्त जवाब की एक और बड़ी वजह है अमेरिकी फौज का शर्मनाक बर्ताव. अमेरिका ने निहत्थे नाविकों को निशाना बनाया. नाजायज हमलों और नाविकों की मौत पर अफसोस जताने की बजाय अमेरिकी सेना ने हमले के वीडियो जारी कर दिए. सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने जो बयान जारी किया उसमें भी रत्ती भर शर्म या अफसोस नहीं नजर आता. इन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि जिन जहाजों पर हमले किए गए वो हमारी नौसैनिक घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. ये जहाज हमारी चेतावनी के बावजूद ईरान के बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे .अमेरिका का दावा है कि जहाजों ने ईरान पहुंचने की कोशिश की थी. अमेरिका की नजर में ये गुनाह है और इसी बिनाह पर उसने हमारे 3 नाविकों की जान ले ली .जबकि सच ये है कि होर्मुज के इर्द गिर्द जो अमेरिका कर रहा है, असल में वो कार्रवाई गैर कानूनी है. समुद्र में सैन्य घेराबंदी को लेकर वर्ष 1909 का लंदन समझौता और 1994 में बना सान रेमो मैनुएल में दो बातें साफ-साफ लिखी गई हैं. पहला बिंदु कहता है कि सैन्य घेराबंदी की वजह से नागरिकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए. दूसरा बिंदु कहता है कि कोई भी सैन्य घेराबंदी वैश्विक संकट की वजह नहीं बननी चाहिए. अमेरिका ने दोनों गुनाह किए हैं. दोनों अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है. एक तरफ घेराबंदी की आड़ में भारतीय नाविकों की जान ले ली और दूसरी तरफ दुनिया में तेल का संकट बढ़ाने का काम किया है.
सिर्फ अमेरिकी घेराबंदी की वजह से, अब तक खाड़ी से आने वाले तेल की सप्लाई में 17 लाख बैरल प्रति दिन की कमी आई है. अमेरिका ने 13 अप्रैल को ये घेराबंदी शुरु की थी. इस हिसाब से अब तक अमेरिका ने दुनिया का तकरीबन 10 करोड़ बैरल तेल रोका है. अगर दुनिया की तेल की जरूरत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिकी घेराबंदी ने तेल की ग्लोबल सप्लाई को रोजाना 2 प्रतिशत कम किया है.
ट्रंप को ये गलतफहमी थी कि ईरान के परमाणु बम के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज भारत ने ट्रंप की इस गलतफहमी को दूर कर दिया है. भारत ने अमेरिका के खिलाफ इतने सख्त कदम उस वक्त उठाए हैं, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरी होने के करीब है . जब G-7 की बैठक के दौरान अलग से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की बातें की जा रही हैं . ये तथ्य बताते हैं कि भारत के लिए अमेरिका की ट्रेड डील से ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों की जिंदगी है. राष्ट्र-हित है. भारतीयों की सुरक्षा और आत्मसम्मान है. अमेरिका के साथ भारत का इतनी सख्ती से पेश आना ऐसा वाक्या 55 साल बाद देखने को मिला है. ऐसा ही मौका साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सामने आया था .
1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आ गए थे. युद्ध शुरु होने से पहले अमेरिका ने गुप्त तरीके से पाकिस्तान को सैन्य संसाधन भेजे थे. इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक मदद भी मिली थी. जब युद्ध शुरु हुआ तो अमेरिका ने अपनी नौसेना का एक बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था. अमेरिका की इसी नाजायज दखल का विरोध तत्कालीन भारतीय सरकार ने किया था. 6 दिसंबर 1971 को भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग्स को विदेश मंत्रालय ने तलब किया था. भारत ने कूटनीतिक परंपराओं का पालन करते हुए कीटिंग्स को एक डिमार्शे यानी विरोध पत्र थमा दिया था. तब अमेरिका की सरकार ने बहुत हो-हल्ला मचाया था, लेकिन भारत ने कदम पीछे नहीं हटाए थे. इन हमलों का विरोध करके एक बार फिर भारत ने बता दिया है कि अमेरिका भले ही एक बड़ी शक्ति हो सकता है, लेकिन दुनिया का सर्वेसर्वा नहीं. पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भले ही ट्रंप को अपना मालिक मान लिया हो, लेकिन भारत अपना मालिक खुद है. आज भारत के इस रूख से एक बात और साफ हो गई है. अब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है. और इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका और स्थान दोनों महत्वपूर्ण हैं. सालों तक अमेरिकी गुट ने दुनिया पर जो दबदबा कायम करने की कोशिश की है. वो अब बीते जमाने की बात हो गई है . इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर की एक तस्वीर है भारत और रूस का ऊर्जा सहयोग. होर्मुज के संकट के दौरान रूस ने भारत को लगातार तेल सप्लाई किया है. तकरीबन एक हफ्ते पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा प्रतिबद्धता दोहराई है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को रूस पूरा करता रहेगा .
एक हालिया भाषण में पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि भारत और रूस के बीच सहयोग और संबंधों को प्रभावित किया जाए, लेकिन ये ताकतें एक सच भूल गई हैं . सच ये है कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है और रूस के लिए भारत हमेशा एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है. रूस ये दोहराना चाहता है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सदा बनी रहेगी. भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और मित्र देशों के परस्पर सहयोग ने ही आज हालात को उस मुकाम तक पहुंचाया है. जब अमेरिका के अवैध कदमों का भारत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है. अमेरिका के कथित दबदबे का विरोध भारत आर्थिक मोर्चे पर भी कर रहा है. केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फार्मा यानी दवाओं के सेक्टर से जुड़ी नई नीति पर काम करना शुरु कर दिया है. इस नीति के तहत भारतीय निर्यातकों को यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों के बाजार से जोड़ा जाएगा. अब तक भारतीय फार्मा कंपनियां मुख्य तौर पर अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करती आई हैं. इस कदम से भारतीय दवा निर्यातकों की अमेरिका पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी साथ ही साथ भारतीय कंपनियों को नए बाजार भी मिलेंगे.
कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक, भारत ने अमेरिका को ये संदेश दे दिया है कि भारत की नीतियों को अमेरिका या उसकी कमान में चलने वाले गुट प्रभावित नहीं कर सकते हैं. देश की स्वतंत्र नीति का आधार सिर्फ भारत और भारतीयों का हित है. चुनौतियों से भरे राष्ट्रहित के इसी कर्तव्य पथ को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में समाहित किया था. अटल जी ने लिखा था - आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा. अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं. आओ फिर से दिया जलाएं.