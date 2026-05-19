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Hindi Newsदेशखतरे में मॉनसून! मंडरा रहा है सुपर अल नीनो का साया, जानें इसका पुराना इतिहास

खतरे में मॉनसून! मंडरा रहा है 'सुपर अल नीनो' का साया, जानें इसका पुराना इतिहास

Super El Nino vs Indian Monsoon: भारत में जून से सितंबर के बीच आने वाला दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देश की जीवनरेखा माना जाता है. यही मॉनसून देश की कृषि व्यवस्था, जलाशय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक मॉनसून की स्थिति पर निर्भर करते हैं. वहीं, अल नीनो को लंबे समय से भारतीय मॉनसून का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 05:07 PM IST
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'सुपर अल नीनो' बढ़ाएगा टेंशन! पर क्या इस बार भी बेअसर साबित होगा मॉनसून का दुश्मन? (AI-Image)
'सुपर अल नीनो' बढ़ाएगा टेंशन! पर क्या इस बार भी बेअसर साबित होगा मॉनसून का दुश्मन? (AI-Image)

देश में हर साल जून का महीना करीब आते ही भारत में एक चीज पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है. वह है प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो. किसान हों, मौसम वैज्ञानिक हों या फिर सरकार, सभी इसकी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखते हैं. वजह भी साफ है. भारत की खेती, जलस्रोत और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक मॉनसून पर टिकी हुई है. जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश देश की सालाना वर्षा का बड़ा हिस्सा लेकर आती है. ऐसे में अगर मॉनसून कमजोर पड़ जाए, तो उसका असर सीधे खेतों से लेकर बाजार तक दिखाई देता है.

अल नीनो को लंबे समय से भारतीय मॉनसून का बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है. यह एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. सुनने में यह बदलाव मामूली लग सकता है, लेकिन इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है. भारत में इसका सबसे बड़ा प्रभाव मॉनसूनी हवाओं पर देखने को मिलता है. ये हवाएं समुद्र से नमी लेकर आती हैं और देशभर में बारिश कराती हैं. लेकिन अल नीनो बनने पर इन हवाओं की ताकत कमजोर पड़ सकती है, जिससे कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है.

अल नीनो पर क्या कहते हैं आंकड़ें?

पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड भी इसी ओर इशारा करता है. 1951 से 2022 के बीच जितने भी अल नीनो वाले साल आए, उनमें से करीब 60 फीसदी में भारत में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. देश में पड़े बड़े सूखों का संबंध भी किसी न किसी अल नीनो घटना से जोड़ा गया है. यही कारण है कि जैसे ही मौसम एजेंसियों को अल नीनो बनने के संकेत मिलते हैं, चिंता बढ़ने लगती है. यहां दिलचस्प बात यह है कि अल नीनो हर बार भारत के लिए खराब मॉनसून लेकर आए, ऐसा भी नहीं हुआ. कई बार तमाम आशंकाओं के बावजूद बारिश सामान्य रही है, जबकि कुछ मौकों पर असर उम्मीद से काफी कम देखने को मिला. यानी अल नीनो का खतरा वास्तविक जरूर है, लेकिन उसका परिणाम हर साल एक जैसा नहीं होता.

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1983 और 1994 सबसे बड़ा उदाहरण

भारत में मॉनसून और अल नीनो का रिश्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं रहा है. कई बार मौसम वैज्ञानिकों की आशंकाओं के उलट नतीजे देखने को मिले. 1983 और 1994 इसका बड़ा उदाहरण हैं. उन वर्षों में अल नीनो काफी मजबूत था, फिर भी देश में सामान्य से 12 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई. वहीं 2006 में कमजोर अल नीनो आया, लेकिन उसका मॉनसून पर लगभग कोई असर नहीं पड़ा. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत का मॉनसून कैसे बच गया? मौसम वैज्ञानिक इसकी बड़ी वजह हिंद महासागर में बनने वाली एक दूसरी मौसमी स्थिति को मानते हैं, जिसे इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो IOD को अल नीनो का ‘विरोधी’ माना जाता है.

1997 में पॉजिटिव IOD 'अल नीनो' को कर दिया बेअसर

जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है और पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है, तब 'पॉजिटिव IOD' बनता है. यह स्थिति भारत की ओर नमी लेकर आने वाली हवाओं को मजबूत कर देती है, जिससे मॉनसून को सहारा मिलता है. 1997 में यही हुआ था. उस साल अल नीनो बेहद ताकतवर था, लेकिन साथ में मजबूत पॉजिटिव IOD भी सक्रिय था. नतीजा यह हुआ कि अल नीनो का असर काफी हद तक बेअसर हो गया और भारत में अच्छी बारिश हुई. वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हर अल नीनो एक जैसा नहीं होता. इसकी तीव्रता के साथ-साथ यह भी मायने रखता है कि प्रशांत महासागर में गर्म पानी किस हिस्से में जमा हो रहा है.

इस वजह से कमजोर हो जाता है अल नीनो

अगर गर्मी मध्य प्रशांत महासागर में केंद्रित हो, जिसे 'अल नीनो मोडोकी' कहा जाता है, तो इसका असर भारत के मॉनसून पर ज्यादा गंभीर पड़ सकता है. लेकिन जब गर्मी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा होती है, जैसा 1997 में हुआ था, तब भारतीय मॉनसून पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर रहता है. हाल के वर्षों में अल नीनो और भारतीय मॉनसून के बीच का संबंध और भी जटिल होता जा रहा है. जलवायु परिवर्तन इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूरेशियाई भूभाग तेजी से गर्म हो रहा है. इससे जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर बढ़ता है, जो मॉनसूनी हवाओं को और ताकत देता है. कई बार यही स्थिति अल नीनो के असर को आंशिक रूप से कमजोर कर देती है.

बड़े सूखे से जुड़े रहे दुनिया के सभी अल नीनो 

2006 में जलवायु वैज्ञानिक के.के. कुमार और उनकी टीम द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में भी यही बात सामने आई थी. शोध में पाया गया कि भारत के लगभग सभी बड़े सूखे अल नीनो से जुड़े रहे हैं, लेकिन हर अल नीनो सूखे की वजह नहीं बना. अध्ययन में यह भी कहा गया कि प्रशांत महासागर में गर्मी कहां बन रही है, यह उसकी ताकत जितना ही महत्वपूर्ण है. कई बार कमजोर अल नीनो भी गंभीर सूखा ला सकता है. 2002 और 2009 इसके उदाहरण हैं, जब अल नीनो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, फिर भी भारत में बारिश सामान्य स्तर के सिर्फ 78 फीसदी तक सिमट गई थी. यही वजह है कि अब यह समझना जरूरी हो गया है कि अल नीनो खतरे की चेतावनी तो हो सकता है, लेकिन हर बार तबाही की गारंटी नहीं होता. 

यह भी पढ़ेंः  मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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