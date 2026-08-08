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16 राज्यों में आज होगी 'जलप्रलय', उफनेगी नदियां, डूब जाएंगे शहर! IMD ने जारी किया 'बड़ा' अलर्ट, जानें मौसम अपडेट

IMD Rain Alert 8 August 2026: आज देश के 16 राज्यों में 'जलप्रलय' हो सकती है. मौसम विभाग ने इन राज्यों में तेज बरसात की संभावना जाहिर करते हुए 'बड़ा' अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही अफसरों को बचाव-राहत में जुटने का निर्देश भी दिया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:25 AM IST
16 राज्यों में आज होगी 'जलप्रलय', उफनेगी नदियां, डूब जाएंगे शहर! IMD ने जारी किया 'बड़ा' अलर्ट, जानें मौसम अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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