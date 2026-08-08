16 राज्यों में आज होगी 'जलप्रलय', उफनेगी नदियां, डूब जाएंगे शहर! IMD ने जारी किया 'बड़ा' अलर्ट, जानें मौसम अपडेट

IMD Monsoon Alert 8 August 2026: पिछले तीन दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हो रही भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बीते 30 घंटों से ज्यादा से रुक रुककर बारिश हो रही है. कभी धीमी और कभी तेज. इसका असर ये है कि सड़कों पर समंदर उतर आया है. जिन्दगी की रफ्तार पर ब्रेक जैसा लग गया है.
तेज बरसात की वजह से बाढ़ की तबाही झेल रहे असम पर फिर आफत फिर मंडरा रही है. राज्य के कुछ इलाकों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है. इसे देखते हुए मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसा हुआ तो असम में बाढ़ की स्थिति फिर से बदतर हो सकती है. यानी जिन इलाकों से बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतर रहा था.वहां एक बार फिर बाढ़ का खतरा है.
असम के मौजूदा हालात की बात करें तो अब तक बाढ़ ने 97 लोगों की जान ले ली है. जबकि 15 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और करीब 1 लाख 68 हज़ार लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. सरकार ने 6 जिलों मे 133 राहत शिविर बनाकर राहत साम्रगी बांटी है. वहीं करीब 45000 विस्थापितों का आश्रय दिया गया है.
देवभूमि उत्तराखंड में में मानसून का आफतकाल चल रहा है. वहां की लगभग सभी नदियां खतरों के निशान के ऊपर हैं. दरकते पहाड़ों ने खतरे को और बढ़ा दिया है. उत्तराखंड के श्रीनगर में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. तेज बहाव की वजह से नमामि गंगे घाट पानी में डूब गए हैं. .प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील कर रहा है. ऋषिकेश-हरिद्वार में लोगों को गंगा नदी से दूर रहने को कहा गया है. राज्य में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली-NCR में भारी बरसात की वजह से जलभराव के नजारे दिख रहे हैं. शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से नोएडा के सेक्टर 95 में फ्लाईओवर के पास सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां फंस गईं. एंबुलेंस को भी बमुश्किल इस आफत से बाहर निकाला गया. दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले कापासेहड़ा बॉर्डर पर भी पानी भर गया. जहां गाड़ियां फर्राटा भरती हैं. वहां बाइक-कार धीरे धीरे सरकती दिखाई दीं.
मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये आसमानी आफत थमने वाली नहीं है. IMD ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, आज उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन हल्की बारिश की संभावना जताई है.
मौसम विभाग ने 8 अगस्त को देश के 16 राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली-एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ भारी बरसात का अनुमान जताया गया है. बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. कई जगहों पर भूस्खलन हो सकता है. जम्मू कश्मीर के कठुआ, जम्मू, डोडा और पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी स्तर की बारिश हो सकती है. महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों और गोवा में भी आज बारिश होती रहेगी. यूपी के पश्चिमी जिलों और बिहार-झारखंड के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.