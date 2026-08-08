16 राज्यों में आज होगी 'जलप्रलय', उफनेगी नदियां, डूब जाएंगे शहर! IMD ने जारी किया 'बड़ा' अलर्ट, जानें मौसम अपडेट

देवभूमि उत्तराखंड में में मानसून का आफतकाल चल रहा है. वहां की लगभग सभी नदियां खतरों के निशान के ऊपर हैं. दरकते पहाड़ों ने खतरे को और बढ़ा दिया है. उत्तराखंड के श्रीनगर में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. तेज बहाव की वजह से नमामि गंगे घाट पानी में डूब गए हैं. .प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील कर रहा है. ऋषिकेश-हरिद्वार में लोगों को गंगा नदी से दूर रहने को कहा गया है. राज्य में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है.