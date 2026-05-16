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Hindi Newsदेशमौसम का डबल अटैक: उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?

मौसम का डबल अटैक: उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?

El Nino Effect in India: जहां उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, वहीं दक्षिण भारत और नॉर्थईस्ट में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ रहेगा. IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 16, 2026, 09:29 PM IST
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उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो प्रभाव? (AI- Image)
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो प्रभाव? (AI- Image)

देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश कर दी हैं. एक तरफ उत्तर-पश्चिम भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम में यह बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. दिल्ली में तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है.

किन राज्यों में होगी भारी बारिश?

जहां उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ रहेगा. IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. खासतौर पर पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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क्या होता है अल-नीनो प्रभाव?

अल नीनो प्रशांत महासागर में बनने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है. जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है, तब अल नीनो की स्थिति पैदा होती है. इसके साथ ही हवाओं के बहने का पैटर्न भी बदल जाता है, जिससे वैश्विक मौसम संतुलन प्रभावित होता है. अल नीनो के कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का चक्र बिगड़ जाता है. कई देशों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ता है. तापमान बढ़ने और मौसम के असामान्य व्यवहार की वजह से खेती, जल संसाधन और आम जनजीवन पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है.

भारत के लिए अल-नीनो प्रभाव कितना अहम?

भारत के लिए भी अल नीनो बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मानसून से जुड़ा हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 1980 के बाद से लगभग 70 फीसदी अल नीनो वर्षों में भारत में मानसून सामान्य से कमजोर रहा है. कमजोर बारिश की वजह से कई राज्यों में सूखे जैसी परिस्थितियां बनीं और कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ा. यही कारण है कि भारत में अल नीनो की हर गतिविधि पर मौसम विभाग और वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए रखते हैं.

बड़े शहरों का मौसम कैसा रहेगा?

मुंबई में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा. यहां तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
बेंगलुरु में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. चेन्नई में गर्मी और उमस बनी रहेगी, जहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कोलकाता और हैदराबाद में भी गर्म मौसम रहेगा, लेकिन बादलों के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक और हल्की बारिश के आसार हैं.

भारत में मानसून कब पहुंचेगा?

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दक्षिण-पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है, हालांकि इसमें चार दिन आगे-पीछे होने की संभावना भी है. तब तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की आशंका है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून से पहले की बारिश लोगों को राहत देती रहेगी.

यह भी पढ़ेंः सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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