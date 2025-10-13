48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, लेकिन इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने दिया भारी बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert: छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ समेत देश के कई राज्यों में मौसम बदल चुका है. कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं अगले 48 घंटे के भीतर बचे हुए इलाकों से मॉनसून की विदाई हो रही है. अगले साल मॉनसून फिर आएगा.
मॉनसून अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों के शेष भागों से अगले 2-3 दिन के दौरान मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे बाद देश के ज्यादातर राज्यों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई हो जाएगी. कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, पूरे गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बचे हिस्सों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, बिहार के शेष हिस्सों, पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है. हालांकि बारिश का दौर थमा नहीं है. ऊपर तस्वीर में देखिए कि देश के किन राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है. अगले 7 दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ लंबे समय तक झमाझम बारिश जारी रहने के आसार हैं.
पिछले 24 घंटों में तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है. असम, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई है.
मॉनसून पर बड़ा अपडेट
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी कलबुर्गी, निजामाबाद, कांकेर, क्योंझरगढ़, सागर द्वीप, गुवाहाटी से होकर हो रही है.
- कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी के शेष हिस्सों, बिहार के शेष हिस्सों, पूरे झारखंड से मॉनसून वापस चला गया है.
हवा में भी हलचल
- निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.
- दक्षिण असम के ऊपर हवाओं की चक्रवाती हलचल बनी हुई है.
- निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण तमिलनाडु के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.
कहां बारिश, कहां सामान्य
जैसा कि मौसम विभाग की तस्वीर से साफ है उत्तर भारत के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में रहने वालों को अलर्ट रहना होगा. 13 अक्टूबर को तेलंगाना में, 13 से 19 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु और केरल में, 13 से 16 अक्टूबर के दौरान दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में, 17 और 18 अक्टूबर को लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश / गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है. 13 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले 4-5 दिनों तक क्षेत्र में बिजली और तेज हवा (30-40 किमी प्रति घंटा) के साथ तूफान की संभावना है.
छत्तीसगढ़- ओडिशा वाले भी ध्यान दें
- 13 अक्टूबर को ओडिशा में कुछ अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तूफान और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.
- 13 से 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 14 से 16 अक्टूबर तक विदर्भ में, 14 और 15 अक्टूबर को ओडिशा में बिजली के साथ तूफान की संभावना है.
- 14 से 17 अक्टूबर तक कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, 14 से 16 अक्टूबर तक मराठवाड़ा में बिजली के साथ तूफान की संभावना है.
