/Weather Alert: आधे में बाढ़-बारिश, आधे में लू का सितम! जानें भारत के किस राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Alert: देश के मौसम में इस समय एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां कुछ राज्य भीषण गर्मी से तप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और मूसलाधार बारिश की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD) ने आज (14 जुलाई) के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 18 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हुआ है, साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक दे रहा है. इन दोनों मौसमी सिस्टम्स के मिलाप से आने वाले दिनों में मानसून की चाल और भयानक होने वाली है. 20 जुलाई से मानसून एक बार फिर पूरे देश में अपना रौद्र रूप दिखाएगा.
ताजा जानकारी के मुताबिक, यूपी के 22 जिलों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. इनमें से 8 जिलों में अत्यधिक भारी और 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. गोरखपुर में हाल ही में रिकॉर्ड 168 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो चुका है. हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि यूपी में 1 जून से अब तक औसत से 17% कम बारिश हुई है. वहीं बिहार के 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के बादल अब पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बिहार में अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. बिहार में भी इस सीजन में सामान्य से 47% कम बारिश दर्ज की गई है.
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मानसून काल बनकर बरस रहा है. देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण ऋषिकेश-यमुनोत्री हाईवे सहित दो नेशनल हाईवे और 126 संपर्क सड़कें मलबे में दबकर पूरी तरह बंद हो गई हैं. विकासनगर के लखवाड़ प्रोजेक्ट के पास भारी मलबा गिरने से कई क्रेन और मशीनें दब गई हैं. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया है.
हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है. हरियाणा की यमुना और मारकंडा नदियां पूरे उफान पर हैं, जिससे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ रहा है, जहां यमुना नदी डेंजर मार्क के ऊपर बह रही है. दिल्ली में नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से चार बच्चों के बहने की बेहद दुखद घटना भी सामने आई है. पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं.
जहां एक तरफ देश डूब रहा है, वहीं राजस्थान और गुजरात में मानसून पूरी तरह सुस्त पड़ चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले एक हफ्ते तक राजस्थान में तेज बारिश की कोई उम्मीद नहीं है.
बीकानेर और जोधपुर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चलेंगी. इसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पाकिस्तान सीमा से सटे गुजरात के इलाकों में लोगों को इस जुलाई के महीने में भी भीषण लू का सामना करना पड़ेगा. दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह एक्टिव है. राजधानी रायपुर समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा.