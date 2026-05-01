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Hindi Newsदेश1-2 मई तक आंधी-बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; कई राज्यों में ओले-बिजली और तेज हवाओं का खतरा

1-2 मई तक आंधी-बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; कई राज्यों में ओले-बिजली और तेज हवाओं का खतरा

Weather Update: IMD के अनुसार मई 2026 में मौसम बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. शुरुआत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से अस्थायी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी और 8-12 दिनों तक लू का असर देखने को मिलेगा. उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जबकि मानसून केरल में समय से पहले दस्तक दे सकता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 07:06 AM IST
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IMD Weather Forecast
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IMD Weather Forecast May 2026: देशभर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. जहां अप्रैल का महीना भीषण गर्मी के नाम रहा, वहीं महीने के आखिर में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने हालात बदल दिए. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 1 से 2 मई के बीच देश के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, भारी बारिश और ओले गिर सकते हैं. इससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ कई तरह के खतरे भी बढ़ गए हैं.

मई बढ़ेगा लू का प्रकोप

मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे सिस्टम के कारण हो रहा है, जिनका असर उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक देखने को मिल रहा है. हालांकि यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि मई महीने में लू का प्रकोप फिर से बढ़ने वाला है.

IMD के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं. इस दौरान कई राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर सकते हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है और ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, मौसम का ये मिजाज केवल एक अस्थायी बदलाव है, जो तापमान में थोड़ी गिरावट लाएगा. लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा.

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मई का मौसम: क्या कहता है IMD?

मौसम विभाग के अनुसार, मई 2026 का महीना मौसम के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. विभाग की भविष्यवाणी बताती है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; आज इन राज्यों में झमाझम बारिश देगी ‘कूल’ सरप्राइज

आमतौर पर 3 से 5 दिन चलने वाली लू इस बार लंबा रूप ले सकती है और 8 से 12 दिनों तक हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है. हालांकि 1 से 2 मई के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होगी, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह असर अस्थायी होगा और इसके बाद गर्मी फिर से तेज हो जाएगी. वहीं मानसून को लेकर संकेत हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 15 से 25 मई के बीच अंडमान होते हुए केरल पहुंच सकता है, जो सामान्य समय से थोड़ा पहले माना जा रहा है.

मौसम का यह बदलाव भले ही कुछ दिनों के लिए राहत लेकर आया हो, लेकिन इसके पीछे खतरे भी छिपे हैं. मौसम के इस मिजाज से आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि मई महीने में गर्मी अपना असली रूप दिखाने वाली है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह मानने की जरूरत है. फिलहाल यह साफ है कि बारिश की यह फुहार गर्मी से लंबी राहत नहीं देने वाली, बल्कि एक बड़े हीटवेव से पहले का छोटा ब्रेक है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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