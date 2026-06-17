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मानसून के बाद भी 40 फीसदी कम बारिश, लेकिन भारत के इस सूखे हिस्से में समान्य से 96 फीसद ज्यादा हो रही बारिश; वैज्ञानिकों ने क्या बताया?

Monsoon In India: देशभर में जहां इन दिनों बारिश की कमी देखी जा रही है, तो वहीं देश का एक ऐसा इलाका है, जहां अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है. यहां 96 प्रतिशत अधिक बारिश देखने को मिली है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:56 PM IST
मानसून के बाद भी 40 फीसदी कम बारिश, लेकिन भारत के इस सूखे हिस्से में समान्य से 96 फीसद ज्यादा हो रही बारिश; वैज्ञानिकों ने क्या बताया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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