वैज्ञानिकों ने उन इलाकों में बारिश की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है, जहां परंपरागत रूप से ओले गिरते थे या शुष्क मौसम रहता था. इस तरह के बदलाव संवेदनशील पर्वतीय इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियल लेक के फटने से पैदा होने वाले बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं. इस बाच भारत का अधिकतर हिस्सा मानसून के वापस एक्टिव होने का इंतजार कर रहा है. IMD का अनुमान है कि अरब सागर से नमी का प्रवाह बढ़ने के साथ ही 20 जून 2026 के बाद बारिश की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा.