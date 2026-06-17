Weather Update: भारत में जहां इस साल 40 फीसदी बारिश कम दर्ज गई थी, तो वहीं उत्तर भारत का एक ऐसा इलाका है, जहां अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के नए रेनफॉल डाटा के मुताबिक, जून 4-जून 17 के बीच लद्दाख में 2.2 मिलीमीटर के मुकाबले 4.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 96 प्रतिशत ज्यादा है.
एक तरफ भारत के झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य 60-100 प्रतिशत तक की भारी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में जून के महीने में सामान्य से लगभग दोगुनी ज्यादा बारिश देखी गई है.
मौसम विभाग के मुताबिक देशभर में 4-17 जून 2026 के बीच सामान्य 65.9 मीलीमीटर के मुकाबले केवल 39.7 मिलीमीटर बारिश हुई है.
मध्य और पश्चिमी भारत में मानसून की प्रोग्रेस रुकने के चलते बारिश की कमी और बढ़ी है, जिससे देश के बड़े क्षेत्रों को पर्याप्त बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में वेदर सिस्टम का बर्ताव अलग ही देखने को मिला.
IMD का कहना है कि लद्दाख में हुई बारिश का कारण नॉर्थ इंडिया में आगे बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ और पड़ोसी क्षेत्रों से आ रही नमी है. भारत के अधिकतर हिस्से जून के दौरान बारिश के लिए मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करते हैं.
लद्दाख का मौसम अक्सर पश्चिमी विक्षोभ और लोकल जियोग्राफिक प्रभावों के मिश्रण से प्रभावित होता है. हालांकि, देश के बाकी हिस्सों में देखी गई भारी बारिश के मुकाबले 4.3 मिलीमीटर बारिश मामूली लग सकती है, लेकिन लद्दाख की शुष्क जलवायु के लिए यह सामान्य परिस्थितियों से काफी अलग है.
वैज्ञानिकों ने उन इलाकों में बारिश की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है, जहां परंपरागत रूप से ओले गिरते थे या शुष्क मौसम रहता था. इस तरह के बदलाव संवेदनशील पर्वतीय इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियल लेक के फटने से पैदा होने वाले बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं. इस बाच भारत का अधिकतर हिस्सा मानसून के वापस एक्टिव होने का इंतजार कर रहा है. IMD का अनुमान है कि अरब सागर से नमी का प्रवाह बढ़ने के साथ ही 20 जून 2026 के बाद बारिश की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा.