खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव; अलर्ट जारी

IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी प्री-मानसून की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब यह कूलिंग पीरियड खत्म होता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान बढ़ेगा और गर्मी फिर से लोगों को परेशान कर सकती है. हालांकि, इसी बीच 10 मई को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जो पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत के मौसम को फिर बदल सकता है.

10 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 मई को पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा. इसके असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. इस सिस्टम का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि यह राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी.

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मौसम तेजी से शुष्क होने लगेगा. बारिश कम होने से दिन का तापमान बढ़ेगा और गर्म हवाएं चल सकती हैं. राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है. पंजाब और हरियाणा में भी दोपहर के समय तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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दिल्ली और यूपी में बारिश का दौर जारी

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं होगा. यहां अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है.

बिहार, झारखंड और बंगाल में अलर्ट

पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले कुछ दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है.

कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है. किसानों को फसलों और खुले में रखे सामान को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

दक्षिण भारत में भी सक्रिय होगा मौसम

छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं, जिसके कारण कई जगहों पर शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

राहत के बाद फिर बढ़ेगी उमस

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हाल की बारिश ने तापमान को नीचे जरूर किया, लेकिन अब नमी और बढ़ती गर्मी के कारण उमस भी बढ़ेगी. यानी आने वाले दिनों में लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी.