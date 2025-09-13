नेपाल में अंतरिम सरकार बनने का भारत ने किया स्वागत, बयान जारी करके कही बड़ी बात

Trending Photos
India welcomes new Nepal Government: भारत ने शनिवार को नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है, जिन्होंने शुक्रवार देर रात देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा, 'सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं. हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में, भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा.'
