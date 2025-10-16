रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, जानिए क्या कहा?

भारत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल खरीद बंद कर देंगे. भारत ने कहा कि उसके ऊर्जा स्रोतों का चयन देश के राष्ट्रीय हित और भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक है. हमारी प्राथमिकता हमेशा यह रही है कि भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिलती रहे. हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इस उद्देश्य पर आधारित हैं. जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति के दो मुख्य लक्ष्य हैं. ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता और सुरक्षित आपूर्ति को यकीनी बनाना. इसके लिए हम अपने ऊर्जा स्रोतों को अलग-अलग देशों से लेते हैं और जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं.

अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल तो भारत ने कई सालों से अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने की कोशिश की है और पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है. वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है. इस पर बातचीत जारी है. भारत ने लंबे समय से यह तर्क दिया है कि रूस से तेल आयात आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है. वहीं अमेरिका लगातार भारत से ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की अपील करता रहा है.

ट्रंप ने क्या कहा था?

ट्रम्प ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसे वैश्विक स्तर पर मॉस्को पर दबाव बढ़ाने में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस में कहा,'हां वह मेरे मित्र हैं. हमारा संबंध बहुत अच्छा है. मुझे यह पसंद नहीं आया कि भारत तेल खरीद रहा था और उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. यह एक बड़ा कदम है. अब मुझे चीन को भी ऐसा करने के लिए कहना होगा.'

राजनीतिक प्रतिक्रिया

ट्रंप के इस बयान पर सरकार का जवाब आने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ट्रंप के इन बयान का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी 'डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं.' राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा:-

प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं.

1. ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा.

2. बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं.

3. वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी.

4. शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए.

5. ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते.