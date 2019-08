अब नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान को ज्यादा पानी, भारत बना रहा है यह खास प्लान

नई दिल्ली: भारत सरकार अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने पर काम कर ही है. भारत अपने हिस्से का पानी अपने खेतों, उद्योगों के लिए करना चाहता है.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि, 'सिंधु जल संधि से परे भी बहुत बड़ी मात्रा में भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान चला जाता है. हम इस पर प्रमुखता से काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोके.'

शेखवात ने कहा कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को हम किसान, उद्योग और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे. शेखावत ने कहा कि हम हाइड्रोलोजिकल और टेक्नोफिजिबिलिटी अध्ययन पर काम कर रहे हैं. मैंने निर्देश दिया है कि यह काम जल्दी होना चाहिए ताकि हम अपने प्लान को क्रियान्वित कर सके.

Union Jal Shakti Minster, Gajendra Singh Shekhawat: We are working on hydrological and techno feasibility studies, I have given direction that it should be done promptly, so that we can execute our plans. https://t.co/5gjv7aFzxs

