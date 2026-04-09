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Hindi Newsदेश2028 में होने वाली क्लाइमेट समिट की मेजबानी से पीछे क्‍यों हटा भारत, COP-33 पर बड़ा यू-टर्न

2028 में होने वाली क्लाइमेट समिट की मेजबानी से पीछे क्‍यों हटा भारत, COP-33 पर बड़ा यू-टर्न

भारत ने COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव सबसे पहले 1 दिसंबर 2023 को दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था. यह घोषणा भारत द्वारा सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बाद की गई थी.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:32 PM IST
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भारत जलवायु परिवर्तन समिट पर यूटर्न (File - Photo)
भारत जलवायु परिवर्तन समिट पर यूटर्न (File - Photo)

भारत ने साल 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज सम्मेलन (COP33) की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और देशों के बीच सहयोग की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है. हालांकि, इस निर्णय की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. हालांकि इसके बावजूद भारत ने यह साफ किया है कि वह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में अपनी भूमिका निभाता रहेगा. भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराता रहा है. 

पिछले सप्ताह पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजत अग्रवाल ने यह जानकारी इंडो-पैसिफिक ग्रुप के अध्यक्ष को दी, जो इस क्षेत्र में मेजबान देशों के साथ समन्वय का काम कर रहे है. गौरतलब है कि भारत ने COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव सबसे पहले 1 दिसंबर 2023 को दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था. यह घोषणा भारत द्वारा सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बाद की गई थी.

भारत ने मजबूत किया जलवायु परिवर्तन लक्ष्य

दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को और मजबूत किया है. भारत ने 2031 से 2035 की अवधि के लिए अपने नए नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC) घोषित किए हैं, जो 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा हैं.

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इन नए लक्ष्यों में तीन प्रमुख बातें शामिल हैं 

  • 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी लाना

  • 2035 तक बिजली उत्पादन क्षमता का 60% हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करना

  • और 2035 तक जंगलों और पेड़ों के जरिए 3.5 से 4 अरब टन CO₂ के बराबर कार्बन सिंक तैयार करना

भारत के इनकार के बाद कौन करेगा मेजबानी?

भारत के इस फैसले के बाद अब इंडो-पैसिफिक ग्रुप की नजर दक्षिण कोरिया (South Korea) पर टिक सकती है, जिसने पहले ही 2028 में इस सम्मेलन की मेजबानी में रुचि दिखाई थी. वहीं, आने वाले वर्षों में तुर्किए COP31 की मेजबानी करेगा, जबकि ईथोपिया COP32 की मेजबानी करेगा.

यह भी पढ़ेंः 'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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