Chess Olympiad 2020: भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, रूस बना संयुक्त चैंपियन

चेन्नई: भारत (India) और रूस (Russia) के बीच रविवार को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड (Online Chess Olympiad) में खेला गया फाइनल नाटकीय अंदाज में खत्म हुआ और शतरंज की वैश्विक संस्था 'फिडे' ने दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया.

फिडे ने ट्वीट किया, 'फिडे के अध्यक्ष आकार्डी वोरकोविच ने दोनों टीमों को ऑनलाइन शतंरज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक देने का फैसला किया है.'

भारतीय टीम के नॉन प्लेइंग कप्तान श्रीनाथ नारायण ने कहा, 'हमें फिडे की तरफ से बताया गया है कि दूसरे मैच के दौरान हमारे तीन खिलाड़ी- के. हम्पी, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख सर्वर में समस्या के कारण लॉग आउट हो गए थे. हमने एक निष्पक्ष समाधान के बारे में इन तीनों गेमों के रिप्ले के लिए कहा था.'

फिडे ने ट्वीट में लिखा, 'शतरंज ओलंपियाड फाइनल के दूसरे मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का गेम के दौरान कनेक्शन टूट गया था और समय चला गया. भारत ने आधिकारिक तौर पर अपील की है. इसकी अब जांच की जा रही है.'

In the second round of #ChessOlympiad final match India vs Russia, two Indian players Nihal Sarin and Divya Deshmukh lost connection to their games and forfeited on time. India filed an official appeal, the issue is now being investigated.

— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 30, 2020